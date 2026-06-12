BYD Dolphin G DM-i: la prima super Hybrid plug-in pensata per l’Europa

Rischia di essere una piccola rivoluzione nel segmento B questa super ibrida dai consumi ridotti, 71km/l con un'autonomia totale fino a 1.040 km con ricarica completa e pieno di benzina, pensata e prodotta soltanto per il mercato europeo dalla casa cinese BYD. Prezzi a partire da 24.790€
BYD fa il suo ingresso nel segmento B con la DOLPHIN G DM-i; compatta e pratica riesce a percorrere 105 km in modalità esclusivamente elettrica, una proposta unica nel segmento. La nuova DOLPHIN G DM-i gestisce in modo intelligente il proprio sistema super ibrido per raggiungere una flessibilità superiore a quella delle tradizionali vetture del segmento B con motore termico: dichiarati consumi di 71km/l (1,4l/100km), a batteria carica, e un'autonomia totale di 1.040 km con una ricarica completa e un pieno di benzina.
Le dimensioni e il design
È compatta ma spaziosa con una lunghezza di 4.160 mm e una larghezza di 1.825 mm, esprime una presenza decisa che suggerisce sportività e stabilità, pur mantenendo un'agilità ideale nelle manovre e nel parcheggio in contesto urbano. Le sue dimensioni complessive, 170 mm più corta della ATTO 2 DM-i, fanno della DOLPHIN G DM-i il modello Super Hybrid DM-i più compatto di BYD. Il frontale presenta l'ultima evoluzione del design ocean-inspired di BYD, con curve morbide e una sapiente integrazione delle prese d'aria del powertrain Super Hybrid nel paraurti inferiore, affiancate da linee quasi verticali più marcate verso i bordi, che irrobustiscono l'insieme e conferiscono alla vettura un aspetto visivamente più largo. Lungo i fianchi corre una singola linea di spalla che si innalza dal parafango anteriore verso la coda, accompagnata da una superficie pulita nella parte bassa delle portiere che contribuisce a "stringere" la vita visiva dell'auto. I cerchi in lega, da 16 pollici sulle versioni Active e Boost, da 18 pollici bicolore sulla Comfort e da 18 pollici in nero lucido sulla Sport, contribuiscono a conferire alla DOLPHIN G un aspetto più dinamico. Nella parte posteriore, una barra a tutta larghezza ospita il logo BYD e i fanali a LED, affiancata da un paraurti inferiore dalla forma scultorea e da un discreto spoiler sul tetto, che integra anche il terzo stop. All'interno, l'attenzione si concentra su spazio, semplicità e facilità d'uso. Il cruscotto presenta linee orizzontali pulite, pensate per amplificare la larghezza visiva dell'abitacolo, con le bocchette del climatizzatore automatico integrate con cura agli angoli. Il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici è incorporato nelle linee che percorrono il cruscotto da parte a parte, mentre lo schermo dell'infotainment, da 10,1 o 12,8 pollici, è posto in rilievo rispetto alla plancia per un accesso agevole. Un packaging intelligente e un passo di 2.610 mm garantiscono un ottimo spazio per cinque adulti e un bagagliaio da 425 litri, superiore a quello della maggior parte delle berline di segmento C. La capacità totale può essere portata a 1.225 litri abbattendo i sedili posteriori in configurazione 40:60, e le pareti laterali del bagagliaio sono dotate di ganci fissi per tenere le borse della spesa in posizione.
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Test su strada
Per il test su strada siamo volati a Berlino e l’abbiamo guidata sia fuori città che in città. La guida è agevole e leggera. Sui percorsi a scorrimento veloce la Dolphin G tiene bene la strada e se si passa dalla modalità Eco o Normal alla modalità Sport, si percepisce la spinta più aggressiva e la guida diventa più divertente. I consumi sono ridotti anche con una guida più sportiva. In città è comoda e pratica, le sue dimensioni permettono una grande agilità di manovra sia nel traffico che nei parcheggi in città. L’esperienza di guida ha soddisfatto le aspettative ed è una valida scelta per prestazioni di guida e per dimensioni del veicolo
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I prezzi
La DOLPHIN G DM-i è disponibile in quattro colori metallizzati, Skiing White, Time Grey, Obsidian Black e Ocean Blue, e una vernice perlata Orange Sunset. Per il mondo Professional, è inoltre disponibile la tinta pastello Oxford White. Le versioni Active, Boost e Comfort sono disponibili con interni neri o grigi, mentre la Sport offre la scelta tra nero e arancione oppure nero e blu. I prezzi di listino partono da 24.790 € per la versione Active, da 27.290 € per la Boost, 28.790 € per la Comfort e 30.790 € per la Sport. Il prezzo di lancio per la Active è di 23.640 €. Come per tutti i modelli BYD, il veicolo è coperto da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.
Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza
Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso unveiling all'Opéra Garnier di Parigi, che svela due modelli ambiziosi prodotti in versioni elettriche super-ibride: la Z9GT, shooting brake che è un autentico siluro su quattro ruote, e la monovolume D9, prestigiosa 'cabina deluxe' a 7 posti A cura di Lorenzo Gaggi