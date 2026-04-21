Byd Atto 3 presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026

Byd porta al Salone di Pechino la seconda generazione della Atto 3. Il nuovo esordio riguarda inizialmente la Cina, mentre in Europa è stato appena introdotto l’aggiornamento Evo. La novità più rilevante riguarda il pacchetto tecnico, con una carrozzeria più grande, design rivisto e l’integrazione della ricarica Flash Charging fino a 1.500 kW
Debutto al Salone di Pechino 2026 per la nuova Byd Atto 3, suv compatto venduto in Europa pronto a ridefinire il concetto di ricarica elettrica. Il motivo arriva dalla tecnologia Flash Charging presentata da Byd poche settimane fa con una potenza massima dichiarata fino a 1.500 kW. Secondo il costruttore, il sistema consente di passare dal 10 al 70% in cinque minuti e di arrivare al 97% in meno di dieci.
Nuova Byd Atto 3 dimensioni
La nuova Atto 3 conserva l’impostazione della vettura attuale sul piano della trazione, ma cresce in misura sensibile su quasi tutte le quote. È lunga 4.665 millimetri, cioè 21 centimetri in più. La larghezza sale a 1.895 millimetri, l’altezza a 1.675 e il passo arriva a 2.770 millimetri, con un incremento di 50 millimetri. Rivisto invece lo stile, caratterizzato da linee più tese.
Autonomia Byd Atto 3 2026
Per il mercato cinese la gamma prevista è articolata su due varianti. La single motor sviluppa 200 kW, pari a 272 cavalli, ed è abbinata a una batteria LFP da 57,5 kWh. L’autonomia dichiarata è di 540 chilometri secondo il ciclo CLTC. La dual motor porta la potenza a 240 kW, cioè 326 cavalli, introduce la trazione integrale e utilizza una batteria da 68,5 kWh, con percorrenza annunciata fino a 630 chilometri.