Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Byd Atto 3 presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026: ricarica flash tra le novità

Auto

Byd porta al Salone di Pechino la seconda generazione della Atto 3. Il nuovo esordio riguarda inizialmente la Cina, mentre in Europa è stato appena introdotto l’aggiornamento Evo. La novità più rilevante riguarda il pacchetto tecnico, con una carrozzeria più grande, design rivisto e l’integrazione della ricarica Flash Charging fino a 1.500 kW

Debutto al Salone di Pechino 2026 per la nuova Byd Atto 3, suv compatto venduto in Europa pronto a ridefinire il concetto di ricarica elettrica. Il motivo arriva dalla  tecnologia Flash Charging presentata da Byd poche settimane fa con una potenza massima dichiarata fino a 1.500 kW. Secondo il costruttore, il sistema consente di passare dal 10 al 70% in  cinque minuti e di arrivare al 97% in meno di dieci.

Nuova Byd Atto 3 dimensioni 

La nuova Atto 3 conserva l’impostazione della vettura attuale sul piano della trazione, ma cresce in misura sensibile su quasi tutte le quote. È lunga 4.665 millimetri, cioè 21 centimetri in più. La larghezza sale a 1.895 millimetri, l’altezza a 1.675 e il passo arriva a 2.770 millimetri, con un incremento di 50 millimetri. Rivisto invece lo stile, caratterizzato da linee più tese. 

Autonomia Byd Atto 3 2026

Per il mercato cinese la gamma prevista è articolata su due varianti. La single motor sviluppa 200 kW, pari a 272 cavalli, ed è abbinata a una batteria LFP da 57,5 kWh. L’autonomia dichiarata è di 540 chilometri secondo il ciclo CLTC. La dual motor porta la potenza a 240 kW, cioè 326 cavalli, introduce la trazione integrale e utilizza una batteria da 68,5 kWh, con percorrenza annunciata fino a 630 chilometri.

Motori: ultime notizie

Dongfeng, due anime della mobilità alla Design Week di Milano 2026

Motori

Al Teatro Alcione, Dongfeng porta al Fuorisalone “Two Natures. Infinite Scapes”, un progetto...

5 foto

Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Milano Design Week: le caratteristiche

Motori

Alla Torneria Tortona di Milano il marchio coreano svela in anteprima mondiale l'hatchback della...

10 foto

Byd Atto 3 presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026

Auto

Byd porta al Salone di Pechino la seconda generazione della Atto 3. Il nuovo esordio riguarda...

Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026

Drive Club, la rubrica sui motori

La Fiat Topolino in versione Gallo debutta alla Milano Design Week come progetto speciale che...

6 foto

Fuorisalone, Cupra alla Milano Design Week 2026

Motori

Il marchio spagnolo automotive torna al Fuorisalone di Milano durante la Design Week 2026. Tre...

5 foto

I più letti