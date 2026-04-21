Byd Atto 3 presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026

Byd porta al Salone di Pechino la seconda generazione della Atto 3. Il nuovo esordio riguarda inizialmente la Cina, mentre in Europa è stato appena introdotto l’aggiornamento Evo. La novità più rilevante riguarda il pacchetto tecnico, con una carrozzeria più grande, design rivisto e l’integrazione della ricarica Flash Charging fino a 1.500 kW

La nuova Atto 3 conserva l’impostazione della vettura attuale sul piano della trazione, ma cresce in misura sensibile su quasi tutte le quote. È lunga 4.665 millimetri, cioè 21 centimetri in più. La larghezza sale a 1.895 millimetri, l’altezza a 1.675 e il passo arriva a 2.770 millimetri, con un incremento di 50 millimetri. Rivisto invece lo stile, caratterizzato da linee più tese.

Autonomia Byd Atto 3 2026

Per il mercato cinese la gamma prevista è articolata su due varianti. La single motor sviluppa 200 kW, pari a 272 cavalli, ed è abbinata a una batteria LFP da 57,5 kWh. L’autonomia dichiarata è di 540 chilometri secondo il ciclo CLTC. La dual motor porta la potenza a 240 kW, cioè 326 cavalli, introduce la trazione integrale e utilizza una batteria da 68,5 kWh, con percorrenza annunciata fino a 630 chilometri.