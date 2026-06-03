Auto, i modelli più venduti a maggio 2026: la classifica

Panda, Sandero e T03 sono sul podio delle auto più vendute a maggio in Italia. Entra in top ten anche la BYD atto 2. Vediamo la classifica
- Sempre in vetta alla classifica delle auto più vendute in Italia, la Fiat Pandina piazza sul mercato italiano 8.965 vetture a maggio 2026
- Al secondo posto Dacia Sandero, con 4.404 auto
- Si conferma tra le auto più vendute in Italia la Leapmotor T03, la piccola full electric del marchio cinese di Stellantis: 4.250 vetture a maggio 2026
- Al quarto posto Jeep Avenger con 4.004 auto vendute sul mercato italiano a maggio 2026
- Entra in top 10 la BYD Atto 2, il city suv del brand cinese: 3.818 le vetture vendute in Italia a maggio 2026
- 3.728 sono invece le Puegot 208 vendute in Italia amaggio 2026, che valgono alla vettura di casa Stellantis il sesto posto in classifica
- Ancora Stellantis al settimo posto con la C3 del brand Citroen, che vende 3.407 auto a maggio 2026 in Italia
- Ottava piazza per Yaris Cross, tra i best seller di Toyota: a maggio 2'026 3.319 vetture piazzate sul mercato italiano
- Al nono posto Fiat Grande Panda con 2.974 immatricolazioni a maggio 2026
- Ancora una Toyota a chiudere la top 10: è la piccola Aygo X, con 2.814 vetture sul mercato italiano a maggio 2026