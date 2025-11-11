La vettura italiana ha superato in finale la concorrenza delle altre sei finaliste, tra cui la cugina di gruppo Jeep Compass, progettata dal Centro Stile di Torino di Stellantis e costruita in Italia, a Melfi, vincitrice del premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla

Fiat Grande Panda è Auto Europa 2026. La vettura italiana ha superato in finale la concorrenza delle altre sei finaliste, tra cui la cugina del gruppo Stellantis Jeep Compass, progettata dal Centro Stile di Torino e costruita in Italia, a Melfi, vincitrice del premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla.

Ad assegnare il riconoscimento è stata una giuria composta dai giornalisti italiani dell'automobile, dai principali opinion leader del settore del nostro Paese, coadiuvata dal voto popolare, espresso tramite Internet da 4.000 persone. Alla fase decisiva del premio anche Bmw X3, Dacia Bigster, Renault 4 E-Tech Electric e Audi Q3, tutte virtualmente posizionatesi al secondo posto.