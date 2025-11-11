La vettura italiana ha superato in finale la concorrenza delle altre sei finaliste, tra cui la cugina di gruppo Jeep Compass, progettata dal Centro Stile di Torino di Stellantis e costruita in Italia, a Melfi, vincitrice del premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla
Fiat Grande Panda è Auto Europa 2026. La vettura italiana ha superato in finale la concorrenza delle altre sei finaliste, tra cui la cugina del gruppo Stellantis Jeep Compass, progettata dal Centro Stile di Torino e costruita in Italia, a Melfi, vincitrice del premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla.
Ad assegnare il riconoscimento è stata una giuria composta dai giornalisti italiani dell'automobile, dai principali opinion leader del settore del nostro Paese, coadiuvata dal voto popolare, espresso tramite Internet da 4.000 persone. Alla fase decisiva del premio anche Bmw X3, Dacia Bigster, Renault 4 E-Tech Electric e Audi Q3, tutte virtualmente posizionatesi al secondo posto.
I criteri di giudizio
I modelli in lizza sono stati selezionati tra le novità "made in Europe" presentate quest'anno, prodotte o assemblate nel Vecchio Continente, giudicate secondo criteri di innovazione, design, qualità, economia di esercizio e completezza della gamma. Alla manifestazione, organizzata dall'Unione italiana giornalisti dell'automobile, tenutasi quest'anno a Milano, presso la sede italiana di Bosch Italia, hanno presenziato i rappresentanti delle Case automobilistiche in gara. Fiat Grande Panda, vincitrice della classifica generale di Auto Europa 2026, raccoglie il testimone da Dacia Duster, risultata prima lo scorso anno.
