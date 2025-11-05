Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

Auto fotogallery
10 foto

Il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di ottobre con 125.826 immatricolazioni, registrando un lieve calo (-0,6%) rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno evidenzia una contrazione del 2,7%. Particolarmente significativo rimane il divario rispetto al 2019, con una perdita pari a -20,4%. Nel dettaglio anche a ottobre 2025 a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda, seguita da Toyota Yaris Cross e Jeep Avenger

ULTIME FOTOGALLERY

Redditi dei parlamentari, Bongiorno la più ricca. Meloni dimezza

Politica

Sui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi documenti patrimoniali. Da...

15 foto
Senato, dichiarazioni di voto e voto finale sulla riforma dell' ordinamento giudiziario e del CSM nella foto Giulia Bongiorno (ROMA - 2022-06-16, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

Auto

Il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di ottobre con 125.826 immatricolazioni,...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la strage degli alpinisti...

16 foto

Usa, continua lo shutdown del governo. Chi non riceve lo stipendio?

Mondo

Fa ancora discutere lo shutdown, ormai in vigore da settimane: a risentirne sono soprattutto...

9 foto
Usa, le conseguenze dello shutdown federale

Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

Motori

Anche a ottobre 2025 la vetta del podio è occupata da Stellantis seguita dal balzo di...

10 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Viaggio in Cina, i test drive al centro BYD di Zhengzhou

    Chiara Puglisi

    Auto, l'Ue verso la revisione dello stop ai motori termici dal 2035

    Motori

    L'Ue potrebbe riesaminare il divieto ai motori termici dal 2035. L'annuncio arriva proprio...

    Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

    Auto

    Il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di ottobre con 125.826 immatricolazioni,...

    10 foto