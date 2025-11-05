Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

Il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di ottobre con 125.826 immatricolazioni, registrando un lieve calo (-0,6%) rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno evidenzia una contrazione del 2,7%. Particolarmente significativo rimane il divario rispetto al 2019, con una perdita pari a -20,4%. Nel dettaglio anche a ottobre 2025 a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda, seguita da Toyota Yaris Cross e Jeep Avenger
- E' sempre Fiat Panda l'auto leader nelle vendite in Italia. A ottobre 2025 ha piazzato sul mercato 7.486 vetture
- Al secondo posto a ottobre 2025 nelle vendite in Italia c'è Toyota Yaris Cross con 4.189 immatricolazioni
- Sul podio delle auto più vendute in Italia resta Jeep Avenger: il suv del marchio Stellantis ha immatricolato in Italia 4.046 vetture ad ottobre 2025
- Scende dal podio ma resta tra le vetture più vendute anche ad ottobre 2025 la Dacia Sander, con 4.029 unità immatricolate
- Quinto posto in classifica con 3.028 auto vendute a ottobre 2025 Citroen C3
- Sempre in classifica delle top 10 anche Toyta Yaris: ad ottobre 2025 2.927 auto immatricolate
- Il suv C di Volkswagen resta in classifica: T-Roc a ottobre 2025 ha piazzato sul mercato italiano 2.733 vetture
- Ottavo posto con 2.555 unità a ottobre 2025 per Dacia Duster
- Al nono posto Renault Clio con 2.540 vetture vendute in Italia a ottobre 2025
- Chiude la top 10 delle auto più vendute in Italia a ottobre 2025 MG ZS con 2.327 immatricoalzioni