Fiat Grande Panda Hybrid, ecco i prezzi e gli allestimenti disponibili

La versione ibrida del nuovo modello di segmento B del marchio italiano arriva sul mercato, tre allestimenti e listino in offerta a partire da 16.950 euro

Da Torino alla conquista del segmento B. Dopo il debutto della versione elettrica è arrivato il momento di Fiat Grande Panda Hybrid, versione elettrificata della reinterpretazione dell’iconica vettura che ha fatto le fortune del brand torinese a partire dagli anni ’80. Dimensioni compatte Più grande rispetto al passato alle forme a cui siamo abituati a dare questo nome, la nuova Fiat Grande Panda Hybrid mantiene comunque dimensioni compatte: lunga 3,99 metri e larga 1,76 metri, ha un’altezza di 1,58 metri e un passo di 2,54 metri. Nel look richiama diversi elementi della Panda originale, sviluppando i suoi stilemi in chiave moderna: rimane il profilo a cuneo, con forme squadrate, richiamate anche dai fari LED a pixel che caratterizzano il frontale e richiamano i videogiochi. Sulle fiancate spicca la scritta Panda in 3D ricavata direttamente nella carrozzeria e la grafica specifica con cornice nera lucida sul montante C. In coda ritroviamo una fanaleria specifica, con forme a cubo e il logo FIAT.

Spazi interni Buona l'abitabilità e gli spazi all'interno dell'abitacolo. Al di là del bagagliaio da 412 litri, la piattaforma Smart Car permette di offrire interni confortevoli e adatti alle esigenze giornaliere. La plancia è caratterizzata da un mix di tecnologia e sostenibilità, con il tessuto Bamboo Fiber Tex a impreziosire le finiture oltre al Lapolen Ecotek, una plastica ottenuta da cartoni di bevande riciclati. Dietro al volante c'è un quadro strumenti digitale da 10'' su tutte le versioni mentre al centro, a seconda dell'allestimento, possiamo trovare un touch screen da 10.25''. Presenti poi le porte USB-C per connettere lo smartphone e una piastra a induzione per la ricarica. I motori Fiat Grande Panda Hybrid sfrutta una powertrain elettrificata che abbina un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48V e un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT. Il sistema integra poi un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un'unità di controllo centrale. La tecnologia a 48 V porta efficienza e un'ottimizzazione del funzionamento della vettura, con la possibilità di procedere fino a 1 km in full-electric sotto i 30 km/h oltre ad alcune funzionalità specifiche come e-launch, e-creeping ed e-parking.