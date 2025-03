Tre auto di Gianni Agnelli all'asta: c'è anche una Fiat Panda 4x4

La Panda 4x4

La Fiat Panda 4×4 venne acquistata da Agnelli all’inizio del 1986, con lo scopo di salire comodamente verso gli impianti sciistici di St. Moritz durante il periodo invernale. La vettura era stata poi venduta nel 2001 passando nelle mani di altri proprietari, fino a cinque anni fa quando l’ultimo ha provveduto a un restauro completo. Viene offerta da RM Sotheby’s senza alcuna riserva, la stima di partenza è fra i 20.000 e i 40.000 euro, ma non si esclude che il prezzo possa salire visto il plus di essere un modello appartenuto all’Avvocato.

La Fiat 130 Villa d’Este Familiare e la Lancia Thema Station Wagon

Un altro modello voluto da Agnelli è la Fiat 130 Villa d’Este nella variante station wagon, costruita appositamente per lui nel 1971, sempre per muoversi sulle irte strade della località sciistica svizzera e rimasta di sua proprietà fino al 1985. Anch’essa viene proposta senza alcuna riserva, considerata un esemplare unico, motore V6 da 3,2 litri accoppiato a un cambio automatico Borg Warner a tre velocità, il suo valore stimato si aggira fra i 170.000 e i 300.000 euro. È color argento, con finiture in finto legno sulle fiancate e il portapacchi in vimini sul tetto per portare gli sci. La terza automobile è una Lancia Thema Familiare prodotta da Zagato, per Gianni Agnelli, nel 1985, rimasta con lui per due anni, la cui stima è compresa tra 80.000 e 160.000 euro. Ha un propulsore V6 a benzina da 2.8 litri di cilindrata e nel tempo ha percorso circa 92mila km.