La filiale italiana dell’Ovale Blu ha collaborato con le istituzioni meneghine e con associazioni del territorio per la riqualificazione dello spazio nel quartiere Barona, restituendo alla comunità un’area inclusiva dedicata non soltanto allo sport ma anche alle persone
Il campetto da basket di Piazza Paci nel cuore del quartiere Barona rinasce grazie alla sinergia tra Ford Italia, Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, ICS Sant’Ambrogio, Fondazione L’Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk ODV e Truly Design. Il progetto ha portato alla riqualificazione di uno spazio sportivo da tempo inutilizzato e trasformato in un luogo di condivisione e socialità, non soltanto a livello sportivo, per tutta la comunità.
Il campo da basket diventa opera d'arte
L’iniziativa è stata realizzata sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, che ha trasformato il vecchio campo da basket in un grande murales a cielo aperto dove spicca un gigantesco felino che si staglia nella giungla urbana, con l’animale simbolo di energia, velocità e territorialità. A fianco di Ford, per dare continuità alla visione a lungo termine, c’è Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino che utilizza lo sport come leva educativa e sociale, con percorsi che partono dal gioco, e dai valori dello sport, per arrivare alla costruzione di un futuro possibile.
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Ford per la comunità
L’inaugurazione del nuovo campo di Piazza Paci è stata un’occasione informale per consegnare ufficialmente alla comunità questo spazio riqualificato, con momenti istituzionali ma anche appuntamenti aperti al pubblico sottolineando subito come questo sia uno spazio da vivere profondamente.
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La visione di Ford Italia
“Da oltre 120 anni Ford sostiene concretamente le comunità in cui opera ed è presente con la sua rete, in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta per noi un esempio tangibile di questo impegno e di come si traduca poi a livello locale in azioni in grado di costruire valore nel tempo”, ha commentato Marco Buraglio, Amministratore Delegato Ford Italia. “Con la restituzione di uno luogo come questo alla comunità di Barona, il nostro è un invito affinché si torni a riapproriarsi degli spazi urbani e a prendersene cura”.
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