La filiale italiana dell’Ovale Blu ha collaborato con le istituzioni meneghine e con associazioni del territorio per la riqualificazione dello spazio nel quartiere Barona, restituendo alla comunità un’area inclusiva dedicata non soltanto allo sport ma anche alle persone

Il campetto da basket di Piazza Paci nel cuore del quartiere Barona rinasce grazie alla sinergia tra Ford Italia, Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, ICS Sant’Ambrogio, Fondazione L’Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk ODV e Truly Design. Il progetto ha portato alla riqualificazione di uno spazio sportivo da tempo inutilizzato e trasformato in un luogo di condivisione e socialità, non soltanto a livello sportivo, per tutta la comunità.

Il campo da basket diventa opera d'arte L’iniziativa è stata realizzata sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, che ha trasformato il vecchio campo da basket in un grande murales a cielo aperto dove spicca un gigantesco felino che si staglia nella giungla urbana, con l’animale simbolo di energia, velocità e territorialità. A fianco di Ford, per dare continuità alla visione a lungo termine, c’è Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino che utilizza lo sport come leva educativa e sociale, con percorsi che partono dal gioco, e dai valori dello sport, per arrivare alla costruzione di un futuro possibile. Approfondimento Ford Puma Prime Miglia, 2 giorni di test drive per i neopatentati

Ford per la comunità L’inaugurazione del nuovo campo di Piazza Paci è stata un’occasione informale per consegnare ufficialmente alla comunità questo spazio riqualificato, con momenti istituzionali ma anche appuntamenti aperti al pubblico sottolineando subito come questo sia uno spazio da vivere profondamente. Approfondimento Ford Ranger, il pick-up più venduto in Italia è anche plug-in hybrid