Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Denza, auto elettriche e ibride cinesi arrivano in Italia ed Europa: modelli e prezzi

Auto fotogallery
5 foto

Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso unveiling all'Opéra Garnier di Parigi, che svela due modelli ambiziosi prodotti in versioni elettriche super-ibride: la Z9GT, shooting brake che è un autentico siluro su quattro ruote, e la monovolume D9, prestigiosa "cabina deluxe" a 7 posti

A cura di Lorenzo Gaggi

ULTIME FOTOGALLERY

Moby Prince, la tragedia in cui morirono 140 persone

Cronaca

Il 10 aprile del 1991 la nave traghetto si scontra con una petroliera dell'Agip al largo del...

20 foto

Healthy City Index, le 10 città dove si vive meglio. La classifica

Mondo

Secondo l'Healthy City Index 2026, l'indice che valuta il benessere, la salute...

13 foto

Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza

Auto

Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso...

5 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo "scontro" tra governo e...

16 foto

Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia

Lifestyle

Un’astronave interrata nel Chianti, una "tartaruga" nel cuore della campagna umbra, una bolla di...

30 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Suzuki e-Vitara, prova su strada: prezzo, autonomia, allestimenti

    Gianluca Sepe

    Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza

    Auto

    Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso...

    5 foto

    Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

    Auto

    La quinta generazione della Toyota Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028, sarà basata su una...