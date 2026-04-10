Potente e seduttivo, è l'elettrico a passo di Denza

Denza, auto elettriche e ibride cinesi arrivano in Italia ed Europa: modelli e prezzi
Il brand premium del colosso cinese Byd sbarca finalmente in Europa. Lo fa con un grandioso unveiling all'Opéra Garnier di Parigi, che svela due modelli ambiziosi prodotti in versioni elettriche super-ibride: la Z9GT, shooting brake che è un autentico siluro su quattro ruote, e la monovolume D9, prestigiosa "cabina deluxe" a 7 posti
A cura di Lorenzo Gaggi
- La Z9GT è il manifesto del giovane universo Denza. Una gran turismo di 5.2 metri ispirata all'eleganza della seta, con una silhouette sportiva e prestazioni da urlo. La versione elettrica ha un motore da 850 kW che passa da 0 a 100 in 2,7 secondi. Monta una blade battery 2.0 che assicura 600 km di autonomia
- A Parigi ha debuttato anche la shooting brake in versione super-ibrida, con 805 km di autonomia combinata di cui 203 ad emissioni zero. Tutto il resto è in comune con la gemella elettrica: dai 3 motori al doppio spoiler, dalle 4 ruote con sterzo indipendente (posteriori incluse) al flash charging per il pieno di energia a velocità della luce.
- Dentro, Z9GT è una piccola suite di lusso. Al display centrale da 17,3" si affianca un secondo schermo 13,2" per il passeggero. Sono digitali sia gli specchietti retrovisori laterali sia quello centrale. Spazio da limousine per i sedili posteriori, al centro un piccolo frigo/forno, per tenere al fresco acqua o lattine oppure per conservare al caldo il tazzone di caffè
- D9 è il raffinato monovolume super-ibrido di Denza. Sette posti più lo spazio per i relativi bagagli, tetto panoramico e finiture di pregio puntellate di display, tavolini, controllo clima, spine e caricatori wireless. La seconda fila ha la comodità di una prima classe in aereo. Autonomia combinata: 950 km, con 210 km in elettrico
- La supercolonnina di Byd "Flash Charging" è la vera scommessa strategica del gruppo di Shenzhen. Punto di ricarica a forma di "T" con potenza fino a 1.500 kW, associato a cabinet di batterie di accumolo e ad una power unit che fa da booster in corrente continua. La velocità di erogazione è ipersonica: dal 10 al 70% in 5 minuti, mentre in 9 minuti si raggiunge il 97%. Entro un anno, almeno 300 Flash Charger saranno operative in Italia, cominciando dalle aree di Roma, Bologna e Venezia.