Il Tridente torna al FOS con la sua gamma rinnovata. In mostra all’evento le nuove versioni di Grecale, GranTurismo e GranCabrio ma saranno al centro anche le vetture più sportive del marchio modenese, con MCPura, GT2 Stradale e MCXtrema esposte nell’area del Supercar Paddock. L’evento si terrà dal 9 al 12 luglio nella campagna inglese del West Sussex

Maserati conferma la sua presenza al Goodwood Festival of Speed. Il Tridente sarà infatti tra i marchio protagonisti dell’edizione 2026 dopo che l’anno passato aveva scelto proprio il palcoscenico dell’evento inglese per l’anteprima mondiale della nuova MCPura, halo car che ha raccolto in gamma il testimone della MC20. Dal 9 al 12 luglio la casa automobilistica modenese porterà nella campagna inglese del West Sussex la sua line-up rinnovata, con i MY2027 di Grecale, GranTurismo e GranCabrio.

Le novità per la gamma Maserati

Il suv sportivo e le due eleganti vetture del marchio sono state di recente protagoniste di un rinnovamento che ha caratterizzato alcuni elementi di design coinvolgendo anche la meccanica con aggiornamenti alla powertrain, non soltanto per le versioni endotermiche ma anche per le declinazioni Folgore. In particolare il V6 Nettuno di GranTurismo e GranCabrio, nelle varianti Trofeo, è stato portato a 590 CV, 40 CV in più rispetto al passato Tra le novità tecniche arriva anche la modalità di guida Country, che consente di alzare l’assetto di 20 mm fino a 120 km/h. Nuovi poi i gruppi ottici, così come le grafiche dell’orologio di bordo e dell’infotainment, oltre che il layout dei comandi di guida. Su Grecale invece arriva il nuovo entry level da 390 CV oltre ad altre novità.

Le supersportive del Tridente a Goodwood

Al FOS però ci sarà spazio anche per le vetture più performanti di Maserati, con le sportive MCPura, MCPura Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema che saranno esposte nel Supercar Paddock e saranno anche impegnate in alcune dimostrazioni dinamiche, a partire dalla Goodwood Hillclimb, il tracciato di quasi 2 km che attraversa i luoghi iconici della Goodwood House fino alla sommità delle South Downs. Un percorso insidioso e impegnativo, con un dislivello di quasi 100 metri.

La Timed Shootout

L’impegno del Tridente a Goodwood, nell’anno in cui il marchio festeggia proprio il centenario del suo simbolo però non finisce qui: a partire da venerdì 9 luglio, MCXtrema avrà anche l’opportunità di partecipare al Timed Shootout, la gara a cronometro più importante e spettacolare dell'evento, dove i piloti competono per stabilire il tempo più veloce lungo la celebre salita.