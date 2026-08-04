Agosto propone un calendario diffuso tra auto storiche, sportive, cabriolet e modelli americani. Gli appuntamenti attraversano diverse regioni e alternano esposizioni statiche, itinerari turistici, prove cronometrate e concorsi d’eleganza. Tra gli eventi confermati spiccano Sibillini e Dintorni, il Trofeo Città delle Acque e Laghi e Castelli. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anche nel 2026 il calendario di agosto resta legato soprattutto al motorismo storico. I raduni combinano esposizione, guida e valorizzazione dei territori, con programmi che vanno dagli incontri di poche ore alle manifestazioni articolate su più giornate.

Valle del Salto Motorfest, Villerose 8 agosto La seconda edizione si svolge a Villerose, nel comune di Borgorose in provincia di Rieti. Il ritrovo è previsto dalle 16 nei pressi dell’uscita Valle del Salto. L’evento riunisce auto e moto e prosegue con cena e intrattenimento, con il coinvolgimento di 00122Motori e Marsica Car Meet.

Raduno auto storiche e sportive, Seren del Grappa 14 agosto A Rasai di Seren del Grappa, in provincia di Belluno, le iscrizioni aprono alle 13. Il giro turistico parte alle 15.30 ed è seguito da un rinfresco. Al rientro sono previste cena e premiazioni. La terza edizione è aperta ad auto storiche e sportive.

Cena sotto le Stelle, Senigallia 15 agosto Il porto di Senigallia ospita dalle 15 il raduno statico organizzato dal Club Motori d’Epoca Senigallia. L’incontro è dedicato ad auto e moto storiche e concentra il programma sull’esposizione nell’area portuale e sulla serata conviviale di Ferragosto.

Sibillini e Dintorni, Macerata dal 20 al 22 agosto La diciottesima edizione coinvolge Macerata, Petriolo, Sarnano e Treia con circa quaranta equipaggi. Sono annunciate una Fiat 501 Torpedo del 1921, un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 e una Ferrari 250 GTE del 1963. Il programma comprende la rievocazione notturna del Circuito della Vittoria e due concorsi d’eleganza dedicati alle vetture e agli abiti degli equipaggi.

Trofeo Città delle Acque, dal 22 al 23 agosto Il dodicesimo Trofeo parte da Nocera Umbra e raggiunge Ascoli Piceno passando per Colfiorito, Rasiglia e Norcia. Sabato sono previsti trasferimenti e visite culturali, mentre domenica si svolgono le prove cronometrate, la visita ad Ascoli e le premiazioni. L’evento è inserito nel calendario nazionale Asi.

Cabrio e Spider sulla Via del Sale, Trapani 22 agosto Il tour serale riservato a cabriolet e spider collega le saline di Trapani a quelle di Marsala. Il percorso attraversa la costa occidentale siciliana tra vasche, mulini e strade sul mare. L’impostazione è turistica e la partecipazione richiede l’iscrizione presso il Club Cuore Cabrio.

Raduno auto storiche italiane, Caprino Veronese 29 agosto Il Registro Fiat Italiano organizza la settima edizione dell’appuntamento. La giornata comprende esposizione e sfilata delle vetture, visita a Forte Rivoli e partecipazione alla Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo. Il raduno è riservato alle auto storiche italiane.

Laghi e Castelli, Rieti dal 29 al 30 agosto Il Club Autostoriche Rieti propone la ventiquattresima edizione della manifestazione turistica inserita nel calendario nazionale Asi. L’evento si svolge in coincidenza con la Fiera Mondiale del Peperoncino, in programma a Rieti dal 28 agosto al 6 settembre, ed entra nel calendario delle iniziative collegate alla manifestazione.