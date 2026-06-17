Maserati GranTurismo e GranCabrio 2027: motore, design, novità

Nell’anno del centenario del Tridente, la casa automobilistica modenese ha presentato le nuove versioni dei suoi due modelli che uniscono sportività ed eleganza. Nuovi dettagli di design che allineano le due vetture con gli stilemi introdotti da MCXtrema e GT2 Stradale, aggiornamenti anche per il V6 Nettuno e per le varianti elettriche Folgore

Maserati GranTurismo e GranCabrio si rinnovano. La casa automobilistica del Tridente, nell’anno del centenario del suo simbolo, ha presentato gli aggiornamenti per i suoi due modelli che uniscono performance ed eleganza. Il marchio modenese è intervenuto su alcuni dettagli stilistici ma anche sulla tecnica, con un incremento di potenza per il motore V6 Nettuno.

Gli aggiornamenti di design Dal punto di vista stilistico, nuove GranTurismo e GranCabrio portano in dote gli stilemi di design che hanno debuttato prima sulla MCXtrema e sulla GT2 Stradale. In particolare si notano le novità al frontale, con la mascherina che è stata ridisegnata e che ai suoi lati ora integra le nuove prese d’aria. Sempre all’anteriore si nota il nuovo splitter che contribuisce ad aumentare la deportanza. Approfondimento Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario

Nuovi cerchi e colori Nuovi sono anche i cerchi in nero lucido, che nel disegno si ispirano alla MCPura, con un aumento delle carreggiate di 10 mm, una scelta volta a migliorare precisione di guida e stabilità. Rinnovati anche i gruppi ottici al posteriore. Crescono anche le opzioni per quel che riguarda le colorazioni della livrea, con sette nuove tinte esterne. Approfondimento The I.C.E. St. Moritz 2026, le novità Maserati in mostra sul lago

Gli interni di nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio Dettagli esclusivi caratterizzano anche gli interni, che uniscono tecnologia e artigianalità sottolineando l’animo di Maserati. In abitacolo c’è un nuovo volante, più sportivo ed ispirato al mondo delle competizioni, con parti piatte superiore e inferiore e razze in alluminio scuro satinato, in pelle traforata o nella versione Sport con inserti in Alcantara. Approfondimento Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

Gli upgrade digitali Cambia anche il Maserati Digital Clock che si rinnova con corona in metallo, forma ottagonale, grafica riprogettata e funzione pop-up per i cambi di modalità. Il rinnovamento dei comandi riguarda anche il selettore di marcia PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato e le palette al volante con nuova funzione per il parcheggio. I tecnici del Tridente hanno lavorato anche sull'interfaccia digitale, con nuove grafiche. La digitalizzazione comprende un display centrale da 12,3” e comfort display da 8,8” ai quali si aggiungono il cruscotto da 12,2" personalizzabile e l’head-up display. Debutta su nuova Maserati GranTurismo e GranCabrio anche il nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente. Approfondimento Stellantis, Maserati riporta a Modena GranTurismo e GranCabrio

Il V6 di Maserati GranTurismo e GranCabrio Per quel che riguarda la gamma dei motori, il cuore delle sportive 2+2 del Tridente è sempre il V6 Nettuno, motore prodotto a Modena e dotato di tecnologia di combustione a precamera derivata dal motorsport. Con le versioni 2026 di Maserati GranTurismo e GranCabrio, il sei cilindri è stato portato a 590 CV, 40 in più rispetto alla generazione precedente. Su entrambi i modelli sono disponibili due configurazioni di potenza, da 490 o 590 CV appunto. Sulle versioni 2026 debutta anche la nuova modalità di guida Country, che alza l'assetto di 20 mm fino a 120 km/h e si aggiunge a Sport e Corsa disponibile sulla variante Trofeo. Un lavoro specifico è stato fatto anche sul sound, con l’intervento mirato sui silenziatori che ha reso più coinvolgente il canto del V6 in alcune situazioni. Approfondimento Maserati MC pura, arriva l'erede della MC20

Le versioni Folgore La gamma includerà anche le GranTurismo e GranCabrio Folgore, le versioni full electric delle sportive del Tridente. I tecnici del marchio modenese hanno lavorato per migliorare la gestione termica massimizzando così l’autonomia ora arrivata a 540 km. Le Folgore sono sempre dotate di architettura a 800 V con tre motori, per oltre 1.200 CV installati e 760 CV continui alle ruote e batteria da 92,5 kWh. Approfondimento 1000 Miglia 2026, Maserati celebra i 100 anni del Tridente