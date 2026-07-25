Sulle strade a pedaggio e a scorrimento veloce è sempre necessario osservare alcuni prinicipi basilari per un viaggio in totale sicurezza, mantenendo comportamenti che non creino pericoli per sé e per gli altri veicoli

Con l’arrivo delle vacanze estive sono sempre più gli automobilisti che salgono in macchina e percorrono l’autostrada per raggiungere le loro mete preferite. Guidare sulle arterie a scorrimento veloce richiede però sempre grande attenzione, preparazione e il rispetto di alcune regole fondamentali. Le velocità elevate riducono i tempi di reazione e rendono essenziale adottare uno stile di guida prudente. Conoscere i comportamenti corretti e gli errori più comuni può fare la differenza per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Prima di guidare in autostrada

Prima di mettersi al volante è importante verificare che il veicolo sia in buone condizioni: controllare la pressione degli pneumatici, il livello dell'olio motore, del liquido refrigerante e del liquido lavavetri aiuta a prevenire inconvenienti durante il viaggio. È consigliabile anche assicurarsi che luci, freni e tergicristalli funzionino correttamente. Se il tragitto è lungo, pianificare soste ogni due o tre ore permette di mantenere alta la concentrazione e ridurre l’affaticamento.

Mantenere la distanza

Uno degli aspetti più importanti della guida in autostrada è rispettare la distanza di sicurezza. Lasciare uno spazio adeguato dal veicolo che precede consente di reagire tempestivamente in caso di frenata improvvisa. Con pioggia, nebbia o fondo stradale scivoloso la distanza dovrebbe aumentare, poiché gli spazi di frenata diventano più lunghi. La corsia di destra è quella destinata alla marcia normale. Le corsie di sinistra devono essere utilizzate esclusivamente per il sorpasso e liberate appena possibile dopo aver completato la manovra. Occupare inutilmente la corsia centrale o quella di sorpasso rallenta il traffico e può creare situazioni di pericolo.

I sorpassi

Quando si decide di sorpassare un altro veicolo, bisogna sempre controllare gli specchietti retrovisori, verificando l’angolo cieco, azionare l’indicatore di direzione per segnalare agli altri utenti della strada le proprie intenzioni e poi eseguire la manovra in sicurezza, rientrando nella corsia di destra quando il veicolo sorpassato è ben visibile nello specchietto.

Rispettare i limiti

Un altro aspetto molto importante è il rispetto dei limiti di velocità. Farlo significa avere maggiore controllo del veicolo e più tempo per reagire agli imprevisti. Una guida fluida, evitando accelerazioni e frenate brusche, rende il viaggio più sicuro, riduce i consumi di carburante e limita l'usura del veicolo. Nei tratti congestionati è importante mantenere la calma, evitare cambi di corsia continui e seguire il flusso del traffico.

In caso di pericolo

E’ bene poi tener conto anche delle condizioni meteorologiche, che in caso di pioggia oppure di precipitazioni di diversa natura possono creare ulteriori pericoli a chi guida in autostrada. In caso di temporali, nebbia, vento forte, neve o ghiaccio è sempre opportuno diminuire la velocità e aumentare contestualmente la distanza di sicurezza, utilizzando anche le luci più appropriate. Se la visibilità diventa molto ridotta, è preferibile fermarsi in un'area di servizio fino al miglioramento delle condizioni.

Errori da evitare

Quando ci si mette al volante in autostrada poi bisogna anche evitare situazioni che possano creare pericoli per gli altri, specialmente se causati da errori o distrazioni. Non bisogna innanzitutto mai utilizzare il cellulare alla guida o cambiare direzione e corsia repentinamente senza comunque segnalarlo con gli indicatori di direzione. Non bisogna nemmeno seguire troppo da vicino il veicolo che ci precede, per evitare collisioni nel caso in cui sia costretto a frenare improvvisamente. Se il veicolo presenta un guasto, è necessario accostare nella corsia di emergenza solo quando strettamente indispensabile, attivare le quattro frecce, indossare il giubbotto ad alta visibilità prima di scendere dal veicolo e posizionare il triangolo di emergenza alla distanza prevista dalla normativa, quando è possibile farlo in sicurezza. Successivamente è consigliabile attendere i soccorsi dietro il guardrail, lontano dalla carreggiata.