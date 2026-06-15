Raduno Panda a Pandino 2026

Dal 19 al 21 giugno il piccolo centro in provincia di Cremona ospiterà la nuova edizione del raduno che ogni anno richiama tantissimi appassionati dell’iconico modello torinese, con una tre giorni di eventi e intrattenimento

Torna “Panda a Pandino”, il raduno dedicato all’iconico modello del marchio torinese che dal 19 al 21 giugno animerà il borgo in provincia di Cremona. L’evento, andato in scena per la prima volta nel 2017, è cresciuto anno dopo anno e ora rappresenta un apprezzato appuntamento per appassionati e curiosi che arrivano non solo dall’Italia. per vedere da vicino esemplari di Fiat Panda di ogni epoca.

Un evento che cresce anno dopo anno Nell’edizione 2025 il Castello Visconteo di Pandino ha fatto da sfondo ad uno schieramento di 1.063 esemplari di Panda e anche per quest’anno gli organizzatori sono pronti a bissare il successo dell’anno passato. Le iscrizioni infatti già includono diversi proprietari a livello internazionale tra i quali anche un equipaggio proveniente dall’Uruguay. Per partecipare, basterà essere in possesso di una Fiat Panda immatricolata dal 1980 ad oggi, senza limitazioni allo stato di conservazione. Approfondimento Autocar Awards, Fiat Grande Panda nominata "Best Small Car"

Il contributo dei volontari L’Associazione Panda a Pandino gestirà l’organizzazione dell’evento, supportata da oltre 100 volontari che supporteranno i membri nel corretto svolgimento della manifestazione. Presente come di consueto il Car Influencer William Jonathan, autentico volto del raduno Panda a Pandino sin dalla prima edizione. Approfondimento Auto, le più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda modello più amato

I primi eventi di Panda a Pandino Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese necessarie per l’organizzazione delle diverse attività, sarà utilizzato per sostenere iniziative di beneficienza sul territorio. La tre giorni di Panda a Pandino si aprirà dunque venerdì 19 giugno, con l’accoglienza dei primi equipaggi all’interno dell’arena del Castello dal pomeriggio e l’apertura dell’area ristoro. Previsti appuntamenti di intrattenimento musicale. Approfondimento Salone dell'Auto di Parigi 2026, i modelli più attesi

Il PandaGiro Sabato 20 giugno poi alle ore 10 è previsto il ritrovo presso l'area verde in Contrada San Rocco a Dovera delle vetture che si sono registrate online e che parteciperanno alla coreografia che verrà immortalata dall’alto mediante l’utilizzo di droni. Poi nel pomeriggio partirà il PandaGiro, un tour in parata sulle strade locali che si concluderà con la festa nell’arena del Castello. Approfondimento Nuova Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, la prima foto ufficiale