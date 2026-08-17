Il free flow è un sistema di riscossione del pedaggio che elimina le barriere fisiche e consente ai veicoli di attraversare i punti di rilevazione senza fermarsi. Al posto del tradizionale casello ci sono portali installati sopra la carreggiata, che identificano il mezzo e registrano il suo passaggio. L'importo viene quindi calcolato sulla base della percorrenza e delle caratteristiche del veicolo. L'obiettivo è rendere più scorrevole il traffico, eliminando le code e le frenate e ripartenze tipiche delle stazioni di pagamento.



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