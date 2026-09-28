Oroscopo settimanale, le previsioni dal 28 settembre al 4 ottobre

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 28 settembre al 4 ottobre.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana si apre con più grinta e un clima in netto miglioramento. Sul lavoro alcune questioni richiedono ancora pazienza, ma i vostri progetti iniziano a ritrovare direzione. In amore passione e complicità tornano a farsi sentire, mentre la fortuna chiede valutazioni attente prima di scelte importanti.
TORO
Questi giorni possono accendere tensioni, soprattutto se cercate di imporre il vostro punto di vista. Sul lavoro meglio procedere con discrezione, senza forzare richieste o confronti. In amore servono calma e tolleranza, mentre la fortuna invita a controllare le uscite impreviste.
GEMELLI
La settimana porta entusiasmo, vitalità e voglia di vivere meglio il tempo libero. Sul lavoro siete pronti, comunicativi e capaci di sfruttare occasioni favorevoli. In amore tornano passione e leggerezza, mentre la fortuna può aprire buone possibilità sul piano pratico.
CANCRO
Giorni favorevoli per ritrovare socialità, dialogo e maggiore fiducia. Sul lavoro qualche incertezza iniziale può lasciare spazio a buone notizie e idee utili. In amore comunicazione e romanticismo vi aiutano a vivere meglio i rapporti, mentre la fortuna sostiene decisioni ben valutate.
LEONE
La settimana vi dà energia, ma chiede attenzione a impulsività ed equivoci. Sul lavoro conviene organizzare subito gli impegni per non perdere dettagli importanti. In amore il clima è acceso, ma va gestito senza fissazioni, mentre la fortuna consiglia prudenza negli azzardi.
VERGINE
Questi giorni portano movimento, contatti e qualche piacevole novità. Sul lavoro ripartite con idee chiare e maggiore efficacia nella comunicazione. In amore crescono dolcezza e complicità, mentre la fortuna vi aiuta a trovare strategie utili per migliorare il bilancio.
BILANCIA
La settimana rafforza determinazione, energia e voglia di riprendere spazio. Sul lavoro non ci sono grandi scosse, ma potete valutare con calma le prossime mosse. In amore cresce l’attrazione e torna più vivacità, mentre la fortuna invita a non eccedere con gli acquisti.
SCORPIONE
Questi giorni richiedono autocontrollo, perché il nervosismo può salire facilmente. Sul lavoro perspicacia e strategia vi aiutano, soprattutto nei rapporti con clienti o colleghi. In amore le emozioni diventano intense, ma vanno gestite senza esasperare tutto, mentre la fortuna premia prudenza e lucidità.
SAGITTARIO
La settimana vi trova attivi, energici e pronti a spingervi oltre i vostri limiti. Sul lavoro potete dare il massimo, soprattutto in ambienti competitivi o dinamici. In amore la passione cresce e rende il clima più coinvolgente, mentre la fortuna favorisce scelte economiche ben consigliate.
CAPRICORNO
Questi giorni portano più chiarezza, ordine e voglia di lasciar andare vecchi fastidi. Sul lavoro si apre una fase utile per riprendere obiettivi rimasti in sospeso. In amore il dialogo migliora e permette chiarimenti importanti, mentre la fortuna può aiutarvi a ridurre spese o aumentare entrate.
ACQUARIO
La settimana può risultare accesa, con tensioni da gestire con molta cautela. Sul lavoro evitate reazioni impulsive davanti a imprevisti o persone difficili. In amore serve non alimentare discussioni inutili, mentre la fortuna chiede di tenere sotto controllo lo shopping e le spese.
PESCI
Questi giorni riportano lucidità, comunicazione e una gestione più fluida degli impegni. Sul lavoro potete recuperare arretrati, affrontare colloqui o aggiornare competenze. In amore il dialogo vi aiuta a capire meglio chi avete davanti, mentre la fortuna sostiene investimenti e scelte ben pianificate.