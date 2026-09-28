Oroscopo settimanale, le previsioni dal 28 settembre al 4 ottobre

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Oroscopo della settimana, le previsioni dal 28 settembre al 4 ottobre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 28 settembre al 4 ottobre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana si apre con più grinta e un clima in netto miglioramento. Sul lavoro alcune questioni richiedono ancora pazienza, ma i vostri progetti iniziano a ritrovare direzione. In amore passione e complicità tornano a farsi sentire, mentre la fortuna chiede valutazioni attente prima di scelte importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

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TORO

Questi giorni possono accendere tensioni, soprattutto se cercate di imporre il vostro punto di vista. Sul lavoro meglio procedere con discrezione, senza forzare richieste o confronti. In amore servono calma e tolleranza, mentre la fortuna invita a controllare le uscite impreviste.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

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GEMELLI

La settimana porta entusiasmo, vitalità e voglia di vivere meglio il tempo libero. Sul lavoro siete pronti, comunicativi e capaci di sfruttare occasioni favorevoli. In amore tornano passione e leggerezza, mentre la fortuna può aprire buone possibilità sul piano pratico.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Giorni favorevoli per ritrovare socialità, dialogo e maggiore fiducia. Sul lavoro qualche incertezza iniziale può lasciare spazio a buone notizie e idee utili. In amore comunicazione e romanticismo vi aiutano a vivere meglio i rapporti, mentre la fortuna sostiene decisioni ben valutate.

 

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4/12
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LEONE

La settimana vi dà energia, ma chiede attenzione a impulsività ed equivoci. Sul lavoro conviene organizzare subito gli impegni per non perdere dettagli importanti. In amore il clima è acceso, ma va gestito senza fissazioni, mentre la fortuna consiglia prudenza negli azzardi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Questi giorni portano movimento, contatti e qualche piacevole novità. Sul lavoro ripartite con idee chiare e maggiore efficacia nella comunicazione. In amore crescono dolcezza e complicità, mentre la fortuna vi aiuta a trovare strategie utili per migliorare il bilancio.

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

La settimana rafforza determinazione, energia e voglia di riprendere spazio. Sul lavoro non ci sono grandi scosse, ma potete valutare con calma le prossime mosse. In amore cresce l’attrazione e torna più vivacità, mentre la fortuna invita a non eccedere con gli acquisti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Questi giorni richiedono autocontrollo, perché il nervosismo può salire facilmente. Sul lavoro perspicacia e strategia vi aiutano, soprattutto nei rapporti con clienti o colleghi. In amore le emozioni diventano intense, ma vanno gestite senza esasperare tutto, mentre la fortuna premia prudenza e lucidità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La settimana vi trova attivi, energici e pronti a spingervi oltre i vostri limiti. Sul lavoro potete dare il massimo, soprattutto in ambienti competitivi o dinamici. In amore la passione cresce e rende il clima più coinvolgente, mentre la fortuna favorisce scelte economiche ben consigliate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Questi giorni portano più chiarezza, ordine e voglia di lasciar andare vecchi fastidi. Sul lavoro si apre una fase utile per riprendere obiettivi rimasti in sospeso. In amore il dialogo migliora e permette chiarimenti importanti, mentre la fortuna può aiutarvi a ridurre spese o aumentare entrate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

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ACQUARIO

La settimana può risultare accesa, con tensioni da gestire con molta cautela. Sul lavoro evitate reazioni impulsive davanti a imprevisti o persone difficili. In amore serve non alimentare discussioni inutili, mentre la fortuna chiede di tenere sotto controllo lo shopping e le spese.

 

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PESCI

Questi giorni riportano lucidità, comunicazione e una gestione più fluida degli impegni. Sul lavoro potete recuperare arretrati, affrontare colloqui o aggiornare competenze. In amore il dialogo vi aiuta a capire meglio chi avete davanti, mentre la fortuna sostiene investimenti e scelte ben pianificate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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