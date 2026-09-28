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Oroscopo del 28 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 settembre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026.

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi chiede lucidità, pazienza e capacità di valutare bene ogni situazione. In amore tornano vivacità e voglia di condividere qualcosa di bello. Sul lavoro può nascere una collaborazione importante, mentre la fortuna vi restituisce fiducia nei prossimi passi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Oggi il clima è più morbido e vi invita a godervi le cose semplici. In amore comunicazione e carisma vi aiutano a fare colpo. Sul lavoro nuove idee possono prendere forma con calma, mentre la fortuna favorisce investimenti o scelte ben colte al momento giusto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata vi invita a rallentare e recuperare energie. In amore si apre una fase più romantica, capace di dare profondità anche a storie nate con leggerezza. Sul lavoro risolvete complicazioni e proponete idee utili, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese frivole.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi gli impegni possono pesare, ma presto ritroverete più slancio. In amore cresce il desiderio, anche se va gestito senza esagerare. Sul lavoro tenacia e prudenza vi aiutano a superare pettegolezzi o tensioni, mentre la fortuna arriva da piccoli cambiamenti positivi.

 

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4/12
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LEONE

La giornata vi dà energia, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore si aprono progetti importanti e il fascino torna protagonista. Sul lavoro possono arrivare opportunità di crescita o cambiamenti favorevoli, mentre la fortuna vi aiuta a superare piccoli contrattempi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi una grinta inaspettata vi rende più determinati del solito. In amore torna una buona sintonia, soprattutto se condividete interessi e passioni. Sul lavoro serve pazienza davanti a qualche chiacchiera inutile, mentre la fortuna rafforza i rapporti più importanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

La giornata può farvi sentire sotto esame, ma avete le risorse per superare ogni prova. In amore cresce la voglia di lasciarvi andare a emozioni nuove. Sul lavoro ritrovate creatività e stimoli, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere una questione familiare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi recuperate energia e vi sentite più pronti ad affrontare gli imprevisti. In amore torna l’armonia, ma evitate di dare peso a piccoli capricci. Sul lavoro trovate soluzioni intelligenti anche sotto pressione, mentre la fortuna consiglia controllo nelle spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata vi rende più simpatici, attivi e pronti a cogliere occasioni. In amore incontri, flirt e maggiore calore rendono il clima più vivo. Sul lavoro si aprono possibilità interessanti da afferrare con prontezza, mentre la fortuna chiede prudenza negli acquisti.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi razionalità e coerenza vi aiutano a risolvere ciò che resta in sospeso. In amore il cuore si apre con più naturalezza e può ritrovare passione. Sul lavoro la giornata è produttiva, purché restiate prudenti con chi vi guida, mentre la fortuna sostiene scelte finanziarie ben ragionate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La giornata è luminosa e vi spinge verso interessi, contatti e nuove ispirazioni. In amore serve diplomazia, ma il desiderio torna forte. Sul lavoro procedete con più grinta verso i vostri obiettivi, mentre la fortuna favorisce operazioni e progetti pensati con intelligenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Oggi il clima è variabile, ma Venere vi aiuta a ricucire ciò che sembrava fragile. In amore servono più romanticismo e attenzione ai gesti delicati. Sul lavoro avete molto da fare e dovrete gestire qualche imprevisto, mentre la fortuna premia le spese fatte per ciò che conta davvero.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

 

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