Ferrari, asta record per la Luce "Tailor Made": venduta a 40 mln

Lo chassis 0 della prima elettrica del Cavallino Rampante, un modello esclusivo e unico, è stato battuto a una cifra mai toccata prima da un'automobile, superando di 14 milioni la Daytona SP3 del 2025

Nessuna auto era mai stata pagato tanto. L'esclusiva Ferrari Luce 'Tailor Made' è stata battuta all'asta per 40 milioni di dollari, un vero record mondiale per il modello unico della prima elettrica del Cavallino. L'asta si è tenuta nella cornice della celebre Monterey Car Week. L'intero ricavato, viene comunicato in una nota, sarà devoluto alla Fondazione Ferrari, finanziando le iniziative di sostegno ai programmi educativi global che la casa di Maranello porta avanti da tempo "offrendo opportunità di apprendimento e supportando iniziative scolastiche per le generazioni future".

L'auto è stata messa all'asta in collaborazione con RM Sotheby's, divenendo oggetto di un'accesa gara durante uno degli eventi più prestigiosi del mondo automobilistico. La cifra di 40 milioni supera nettamente il risultato realizzato da Ferrari un anno prima, quando un esemplare unico della Daytona SP3 Tailor Made del 2025 fu battuta a 26 milioni di dollari.

Avanguardia tecnologica

"Creata grazie alla sinergia tra Ferrari Tailor Made e Ferrari Design Studio - sottolinea la nota di Ferrari - la 'Chassis 0' in Madreperla, con la sua finitura iridescente e semi-metallica, porta in ogni suo elemento il tema della luce, da cui prende il nome. La Luce 'Tailor Made' sottolinea l'avanguardia tecnologica di Ferrari, l'ampia innovazione in termini di design, materiali e colori, e la maestria artigianale". Tutti i fondi raccolti, ricorda la nota, saranno devoluti a sostegno di iniziative educative negli Stati Uniti e nel mondo.