La vettura

La vettura, identificata come "Chassis 0" – il primo telaio di produzione del programma Ferrari Luce – è dotata di una targhetta dedicata e rappresenta una delle espressioni più complete e significative del programma Ferrari Tailor Made. Gli esterni sono del colore Madreperla Semi-Gloss, sviluppato appositamente per questa vettura. Per gli interni è utilizzata pelle metallizzata "Le Mans" nella tonalità Perla, un materiale esclusivo sviluppato per il programma Ferrari Tailor Made. Per la prima volta, gli elementi secondari degli interni sono rifiniti in Grigio Corvara anziché nel tradizionale nero. Alcuni dettagli di finitura, tra cui cerchi dedicati, pinze freno personalizzate e il logo Ferrari sono su fondo bianco ottico. Per questa asta saranno prese in considerazione solo offerte superiori 1,1 milioni di dollari (o sopra 950mila euro).