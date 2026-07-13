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Ferrari Luce, all'asta il primo esemplare: i fondi saranno devoluti a progetti sociali

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La vettura è configurata in modo esclusivo, attraverso il programma Ferrari Tailor Made, con livrea esterna speciale con finitura Madreperla semilucida, sviluppata appositamente per questa supercar, su interni in pelle metallizzata Perla Le Mans con inserti secondari Grigio Corvara. Dettagli di finitura esclusivi, tra cui cerchi dedicati, pinze freno su misura e logo Ferrari su sfondo bianco ottico

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La Ferrari Luce - la prima vettura 100% elettrica della Casa di Maranello - con numero "0" di telaio  all'andrà all'asta a Monterey, in California, nell’evento organizzato da RM Sotheby’s, in programma dal 13 al 15 agosto prossimi. L'intero ricavato della vendita sarà devoluto a The Ferrari Foundation, a sostegno delle iniziative educative di Ferrari.

La vettura

La vettura, identificata come "Chassis 0" – il primo telaio di produzione del programma Ferrari Luce – è dotata di una targhetta dedicata e rappresenta una delle espressioni più complete e significative del programma Ferrari Tailor Made. Gli esterni sono del colore Madreperla Semi-Gloss, sviluppato appositamente per questa vettura. Per gli interni è utilizzata pelle metallizzata "Le Mans" nella tonalità Perla, un materiale esclusivo sviluppato per il programma Ferrari Tailor Made. Per la prima volta, gli elementi secondari degli interni sono rifiniti in Grigio Corvara anziché nel tradizionale nero. Alcuni dettagli di finitura, tra cui cerchi dedicati, pinze freno personalizzate e il logo Ferrari sono su fondo bianco ottico. Per questa asta saranno prese in considerazione solo offerte superiori 1,1 milioni di dollari (o sopra 950mila euro). 

Approfondimento

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