Ferrari Luce, vendite sold out in Cina per la nuova auto elettrica

Il primo modello elettrico del Cavallino, al centro di accese discussioni sin dal suo debutto, ha riscosso successo sul mercato del paese asiatico, con le unità allocate per la regione che sarebbero già state vendute

Prime risposte da parte del mercato su Ferrari Luce. La prima auto elettrica del marchio di Maranello avrebbe riscosso un grande successo in Cina, nonostante l’acceso dibattito che è scaturito subito dopo il debutto in anteprima mondiale. La vettura full electric del Cavallino sarebbe già sold-out sul mercato del paese asiatico, con le 88 unità previste che sarebbero già state tutte assegnate.

In Cina è già sold-out

Si tratta di un numero esiguo se si considera la copertura globale ma allo stesso tempo ci sono da considerate anche altri fattori, come la produzione generale di Ferrari e soprattutto l’output previsto per questo modello dalla casa automobilistica modenese. In Cina la nuova Ferrari Luce ha un prezzo di partenza di 514.000 euro e questo non ha scoraggiato i clienti cinesi che si sono subito voluti accaparrare la vettura, segno che la direzione presa dal Cavallino, a caccia anche di nuovi acquirenti con questo modello, sia quella giusta.

Gli altri mercati

Bisognerà ora capire se anche gli altri mercati risponderanno con lo stesso entusiasmo e in particolare gli Stati Uniti ma soprattutto l’Europa, forse l’area più critica nei confronti del primo modello elettrico del marchio di Maranello. Qualche dettaglio in più in merito potrebbe arrivare a luglio, quando Ferrari diffonderà i dati relativi al secondo trimestre.

Il design di nuova Ferrari Luce

La nuova Ferrari Luce presenta un design completamente differente dalle altre vetture del Cavallino anche in virtù di una precisa scelta da parte del brand che ha affidato il foglio bianco sul quale disegnare le linee di questo modello al collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre di iPhone, iPad e MacBook per intenderci, sotto la supervisione del Centro Stile di Maranello. La nuova Ferrari Luce è lunga poco più di 5 metri, con un passo di 2,96 metri e vanta un peso in ordine di marcia di 2.260 kg. I cerchi sono i più grandi mai utilizzati su una Ferrari stradale, da 23’’ all’anteriore e da 24’’ al posteriore, disponibili con design multirazza o aerodinamico.

La powertrain

Sotto pelle, il cuore elettrico e pulsante di Ferrari Luce. Architettura a 800 V, quattro motori elettrici indipendenti e una potenza complessiva di 1.050 CV in modalità Launch Control. I due motori anteriori sono da da 105 kW e 140 Nm di coppia, i posteriori da 310 kW e 355 Nm di coppia. Le prestazioni parlano dello 0-100 coperto in 2,5 secondi e di una velocità massima di 310 km/h. La batteria invece, da 122 kW, garantisce 530 km di autonomia con la ricarica che può avvenire sino a 22 kW in corrente alternata e fino a 350 kW in corrente continua.