Ferrari Luce è soltanto il primo passo nella mobilità elettrica per il Cavallino. Il primo modello a batteria del marchio di Maranello ha generato una discussione accesa, con gran parte del pubblico che non ha gradito lo stile e le linee della prima full electric del brand. Allo stesso tempo però la Luce ha portato con sé anche contenuti tecnologici di altissimo livello, con oltre 60 brevetti. E a proposito di brevetti, Ferrari ha di recente registrato una nuova tecnologia per migliorare l’efficienza delle sue vetture: si tratta di un sistema di panelli solari retrattili.