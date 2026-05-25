Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari Luce, a Roma presentata l'attesa supercar elettrica: caratteristiche e prezzi

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Presentata a Roma nella Vela di Calatrava la prima full electric del brand di Maranello, una vettura a cinque posti che porta la firma del collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre dell’iPhone. Quattro motori elettrici, aerodinamica e tecnologia avanzata e la volontà di porsi come nuovo punto di riferimento aprendo un nuovo capitolo per il marchio. Abbiamo visto Ferrari Luce da vicino in occasione della sua anteprima mondiale, ecco com’è fatta

C’è un nuovo gioiello nella gamma di Maranello, un gioiello che sa già come brillare in maniera unica e del tutto nuova. E’ la Ferrari Luce, appunto, la prima di una nuova era, la prima elettrica del Cavallino Rampante. Un modello pronto a scrivere una nuova pagina della storia della casa automobilistica modenese, introducendo di fatto in gamma un’opzione full electric da tempo annunciata e concretizzatasi grazie a questa vettura così unica nel suo genere.

La Ferrari Luce, la prima auto 100% elettrica della casa di Maranello

Design

Per dare vita alla prima full electric, Ferrari ha pensato e guardato fuori dagli schemi. Il design, sotto la supervisione del Centro Stile di Maranello, è stato affidato al collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre di iPhone, iPad e MacBook per intenderci. Purezza e semplicità delle forme la fanno da padrona, con un attento studio aerodinamico. Luce nasce da un concetto di Glass House, un modulo unico con un cofano molto basso sul quale è stata applicata un’altra forma in piena armonia, offrendo così una silhouette monolitica ma allo stesso tempo armoniosa: al frontale troviamo un elemento flottante che favorisce l’aerodinamica, rifinito in nero, nel quale si stagliano i sottili gruppi ottici mentre in coda la firma luminosa circolare, sempre interrata in un black panel, richiama alcuni modelli del passato del Cavallino. Uno stile, quello di Ferrari Luce destinato comunque a far discutere, in un senso o nell’altro: forme del genere per una Rossa non si erano mai viste. 

Dimensioni e cerchi

La nuova Ferrari Luce è lunga poco più di 5 metri, con un passo di 2,96 metri e vanta un peso in ordine di marcia di 2.260 kg. I cerchi sono i più grandi mai utilizzati su una Ferrari stradale, da 23’’ all’anteriore e da 24’’ al posteriore, disponibili con design multirazza o aerodinamico, mentre la livrea è disponibile colorazioni di lancio Azzurro la Plata, Giallo Luce, Rosso Dino, Bianco Artico e Rosso Fiammante. In particolare il Giallo Luce è stato sviluppato appositamente riprendendo la tonalità del logo del Cavallino.

Approfondimento

Ferrari Purosangue, arriva configurazione Handling Speciale

Interni di Ferrari Luce

Vetro e alluminio sono i materiali che definiscono l’abitacolo e che caratterizzano gran parte delle componenti. Uno spazio ispirato al design industriale, con un nuovo volante solidale con il quadro strumenti al fine di massimizzare la fruibilità delle informazioni presenti. Lo sterzo a tre razze è stato realizzato con materiale 100% riciclato ed è dotato di moduli di controllo analogici per manettino ed e-manettino. Le palette servono per modulare la coppia ma anche la frenata rigenerativa. Il binnacle include tre quadrando unendo digitale e analogico: l quadrante sinistro visualizza la potenza, è direttamente collegato alla modalità dell’eManettino e mostra potenza disponibile e frenata rigenerativa. Il quadrante centrale riporta i due dati più importanti (velocità e livello batteria) su un indicatore che combina una lancetta meccanica con una visualizzazione digitale. Il quadrante destro, dedicato specificamente al pilota, mostra sette parametri funzionali pensati per migliorare le prestazioni di guida, selezionabili tramite una levetta meccanica sul modulo di controllo analogico destro. Il display centrale ruota per orientarsi verso pilota o passeggero grazie ad un’apposita maniglia. Tanti i tasti fisici per un feedback analogico il più coinvolgente possibile ma soprattutto lo spazio a bordo per cinque persone.

Approfondimento

Ferrari Luce, svelati gli interni della nuova elettrica di Maranello

Chiave speciale e sedili 

Nel tunnel centrale si alloggia la chiave, realizzata in vetro Corning Gorilla. Ha un apposito display e-ink, simile a quello dei Kindle e può cambiare colore partecipando attivamente alla cerimonia di benvenuto a bordo. I sedili sono stati studiati per massimizzare il confort, sono regolabili in maniera indipendente e sono disponibili due disegni, quattro opzioni di tessuto e diverse combinazioni cromatiche.

Approfondimento

Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli

Motore e prestazioni

Sotto pelle, il cuore elettrico e pulsante di Ferrari Luce. Architettura a 800 V, quattro motori elettrici indipendenti e una potenza complessiva di 1.050 CV in modalità Launch Control. I due motori anteriori sono da da 105 kW e 140 Nm di coppia, i posteriori da 310 kW e 355 Nm di coppia. Le prestazioni parlano dello 0-100 coperto in 2,5 secondi e di una velocità massima di 310 km/h. La batteria invece, da 122 kW, garantisce 530 km di autonomia con la ricarica che può avvenire sino a 22 kW in corrente alternata e fino a 350 kW in corrente continua. Il manettino ha cinque posizioni mentre l’e-manettino ha tre posizioni.  

Approfondimento

Ferrari Amalfi Spider, intervista a Flavio Manzoni

Il suono di Ferrari Luce

E il sound? Come ogni Ferrari c’è ed è distintivo ma sopratutto naturale. Niente amplificatori ma un suono prelevato direttamente dalla sorgente: dagli assali ad esempio, incrementato nelle posizioni più alte del manettino come la Performance mentre posizionando il selettore in Range ecco che il confort acustico e il silenzio prendono il sopravvento.

Approfondimento

Ferrari Amalfi Spider, eleganza e prestazioni en plein air

Prezzo e arrivo su strada di Ferrari Luce

Una nuova propulsione, per una nuova Ferrari che apre le porte di una progettualità innovativa. Luce dunque per illuminare in maniera differente e ancor più completa il futuro di Maranello. Un modello pensato per i ferraristi di oggi ma soprattutto per quelli di domani. La nuova Ferrari Luce arriverà su strada già entro la fine dell’anno con le prime consegne con un prezzo di partenza di 550.000 euro.

Approfondimento

Ferrari Amalfi, la prova della nuova berlinetta 2+ del Cavallino
FOTOGALLERY

1/7
Auto

Ferrari Luce, la presentazione della supercar elettrica a Roma. FOTO

Svelata nella cornice della Vela di Calatrava la nuova Ferrari Luce, primo modello elettrico del Cavallino. Questa vettura apre un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica modenese, con i suoi 1.050 CV elettrici, l’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, interni che uniscono analogico e digitale e una dinamica di guida studiata per essere una vera Ferrari. Prime consegne già entro la fine dell’anno e prezzo da 550.000 euro A cura di Gianluca Sepe

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

Bonus furgoni e moto, decreto sbloccato. Dai requisiti alla domanda

Auto

Il Dpcm Automotive è stato sbloccato con una dotazione pari a un miliardo e 343 milioni di...

Alfa Romeo, futuro incerto per Giulia e Stelvio: ecco 2 nuovi modelli

Auto

Durante lo Stellantis Investor Day 2026 il Gruppo ha delineato anche come cambieranno i programmi...

Fiat Grizzly 2026, design e caratteristiche del nuovo Suv: le foto

Auto

Fiat mostra le prime immagini ufficiali della Grizzly, il suv atteso entro la fine del 2026 e...

Denza, aperto il primo show-room in Italia del brand premium BYD

Gianluca Sepe

Revisione auto Ue, in arrivo controlli più severi: cosa cambia

Motori

La riforma europea introduce controlli più approfonditi su Adas, sistemi digitali e componenti...

I più letti