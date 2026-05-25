Presentata a Roma nella Vela di Calatrava la prima full electric del brand di Maranello, una vettura a cinque posti che porta la firma del collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre dell’iPhone. Quattro motori elettrici, aerodinamica e tecnologia avanzata e la volontà di porsi come nuovo punto di riferimento aprendo un nuovo capitolo per il marchio. Abbiamo visto Ferrari Luce da vicino in occasione della sua anteprima mondiale, ecco com’è fatta

C’è un nuovo gioiello nella gamma di Maranello, un gioiello che sa già come brillare in maniera unica e del tutto nuova. E’ la Ferrari Luce, appunto, la prima di una nuova era, la prima elettrica del Cavallino Rampante. Un modello pronto a scrivere una nuova pagina della storia della casa automobilistica modenese, introducendo di fatto in gamma un’opzione full electric da tempo annunciata e concretizzatasi grazie a questa vettura così unica nel suo genere.



La Ferrari Luce, la prima auto 100% elettrica della casa di Maranello

Design Per dare vita alla prima full electric, Ferrari ha pensato e guardato fuori dagli schemi. Il design, sotto la supervisione del Centro Stile di Maranello, è stato affidato al collettivo LoveFrom di Jony Ive, padre di iPhone, iPad e MacBook per intenderci. Purezza e semplicità delle forme la fanno da padrona, con un attento studio aerodinamico. Luce nasce da un concetto di Glass House, un modulo unico con un cofano molto basso sul quale è stata applicata un’altra forma in piena armonia, offrendo così una silhouette monolitica ma allo stesso tempo armoniosa: al frontale troviamo un elemento flottante che favorisce l’aerodinamica, rifinito in nero, nel quale si stagliano i sottili gruppi ottici mentre in coda la firma luminosa circolare, sempre interrata in un black panel, richiama alcuni modelli del passato del Cavallino. Uno stile, quello di Ferrari Luce destinato comunque a far discutere, in un senso o nell’altro: forme del genere per una Rossa non si erano mai viste.

Dimensioni e cerchi La nuova Ferrari Luce è lunga poco più di 5 metri, con un passo di 2,96 metri e vanta un peso in ordine di marcia di 2.260 kg. I cerchi sono i più grandi mai utilizzati su una Ferrari stradale, da 23’’ all’anteriore e da 24’’ al posteriore, disponibili con design multirazza o aerodinamico, mentre la livrea è disponibile colorazioni di lancio Azzurro la Plata, Giallo Luce, Rosso Dino, Bianco Artico e Rosso Fiammante. In particolare il Giallo Luce è stato sviluppato appositamente riprendendo la tonalità del logo del Cavallino. Approfondimento Ferrari Purosangue, arriva configurazione Handling Speciale

Interni di Ferrari Luce Vetro e alluminio sono i materiali che definiscono l’abitacolo e che caratterizzano gran parte delle componenti. Uno spazio ispirato al design industriale, con un nuovo volante solidale con il quadro strumenti al fine di massimizzare la fruibilità delle informazioni presenti. Lo sterzo a tre razze è stato realizzato con materiale 100% riciclato ed è dotato di moduli di controllo analogici per manettino ed e-manettino. Le palette servono per modulare la coppia ma anche la frenata rigenerativa. Il binnacle include tre quadrando unendo digitale e analogico: l quadrante sinistro visualizza la potenza, è direttamente collegato alla modalità dell’eManettino e mostra potenza disponibile e frenata rigenerativa. Il quadrante centrale riporta i due dati più importanti (velocità e livello batteria) su un indicatore che combina una lancetta meccanica con una visualizzazione digitale. Il quadrante destro, dedicato specificamente al pilota, mostra sette parametri funzionali pensati per migliorare le prestazioni di guida, selezionabili tramite una levetta meccanica sul modulo di controllo analogico destro. Il display centrale ruota per orientarsi verso pilota o passeggero grazie ad un’apposita maniglia. Tanti i tasti fisici per un feedback analogico il più coinvolgente possibile ma soprattutto lo spazio a bordo per cinque persone. Approfondimento Ferrari Luce, svelati gli interni della nuova elettrica di Maranello

Chiave speciale e sedili Nel tunnel centrale si alloggia la chiave, realizzata in vetro Corning Gorilla. Ha un apposito display e-ink, simile a quello dei Kindle e può cambiare colore partecipando attivamente alla cerimonia di benvenuto a bordo. I sedili sono stati studiati per massimizzare il confort, sono regolabili in maniera indipendente e sono disponibili due disegni, quattro opzioni di tessuto e diverse combinazioni cromatiche. Approfondimento Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli

Motore e prestazioni Sotto pelle, il cuore elettrico e pulsante di Ferrari Luce. Architettura a 800 V, quattro motori elettrici indipendenti e una potenza complessiva di 1.050 CV in modalità Launch Control. I due motori anteriori sono da da 105 kW e 140 Nm di coppia, i posteriori da 310 kW e 355 Nm di coppia. Le prestazioni parlano dello 0-100 coperto in 2,5 secondi e di una velocità massima di 310 km/h. La batteria invece, da 122 kW, garantisce 530 km di autonomia con la ricarica che può avvenire sino a 22 kW in corrente alternata e fino a 350 kW in corrente continua. Il manettino ha cinque posizioni mentre l’e-manettino ha tre posizioni. Approfondimento Ferrari Amalfi Spider, intervista a Flavio Manzoni

Il suono di Ferrari Luce E il sound? Come ogni Ferrari c’è ed è distintivo ma sopratutto naturale. Niente amplificatori ma un suono prelevato direttamente dalla sorgente: dagli assali ad esempio, incrementato nelle posizioni più alte del manettino come la Performance mentre posizionando il selettore in Range ecco che il confort acustico e il silenzio prendono il sopravvento. Approfondimento Ferrari Amalfi Spider, eleganza e prestazioni en plein air