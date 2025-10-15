Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico di Stellantis

Esplora tutte le offerte Sky
Leapmotor B10, ecco il c-suv full electric di Stellantis. Il test drive

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Abbiamo provato in strada il nuovo suv del marchio cinese proprietà di Stellantis. Un 100% elettrico con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, ma con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e 67,1 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 361 e 434 km. I prezzi partono da poco al di sotto dei 27mila euro

Un nuovo C-SUV che arriva sul mercato con grandi ambizioni. Leapmotor B10 ha scelto l’Italia per il suo debutto europeo, preparandosi a competere in un uno dei segmenti più agguerriti. Come? Puntando su un look moderno, su una gamma semplice e ricca e su una powertrain elettrica.

Design e dimensioni 

Lunga 4,51 metri, la B10 ha un design semplice con linee dinamiche con un frontale espressivo grazie ai sottili gruppi ottici integrati in un motivo a tutta larghezza. L’abitacolo punta su spazi ampi e tecnologia, con un ambiente molto luminoso e tanti vani portaoggetti. Al centro della plancia c’è un touch screen mobile da 14,6’’ con un’interfaccia semplice e immediata ispirata agli smartphone dalla quale si può regolare anche il set up della vettura. Massima digitalizzazione poi anche nei comandi con il proprio smartphone che può diventare chiave digitale e device dal quale sbloccare le portiere, aprire il cofano e pre riscaldare o raffreddare la vettura.

Il motore e l'autonomia

Molto semplice la gamma delle motorizzazioni, con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e 67,1 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 361 e 434 km. La ricarica di bordo supporta infrastrutture fino a 11 kW mentre in corrente continua fino a 168 kW per recuperare dal 20 all’80% del range di percorrenza in 20 minuti. La presenza delle sospensioni Multi-Link al posteriore offrono una buona stabilità e una buona dinamica di guida, merito quest’ultima anche di uno sviluppo e un affinamento vettura in collaborazione con i tecnici di Stellantis. La nuova B10 è stata infatti anche frutto del lavoro portato avanti presso il Balocco Proving Ground, al punto che il marchio asiatico si definisce il più europeo dei brand cinesi. 

Allestimenti e prezzo

Due gli allestimenti disponibili, già completi e senza optional da aggiungere. Si tratta di Life e Design, con il prezzo di listino che nel primo caso parte da 26.900 euro. Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul mercato, Leapmotor B10 punta su confort e versatilità strizzando l’occhio a chi è pronto ad abbracciare la mobilità elettrica.

Leapmotor C10 REEV, il test drive del SUV cinese di Stellantis
Auto

Alfa Romeo, ecco il nuovo Tonale: le novità del c-suv. FOTO

Dopo 3 anni dal suo lancio il c-suv del Biscione si rifà il look. Tanti piccoli cambiamenti fuori e dentro che danno al Tonale una spinta in più, nel solco dei valori di Alfa Romeo. Si allarga la carreggiata, cambia il frontale e resta la motorizzazione diesel, oltre alle ibride. L'abbiamo provata A cura di Stefano Santini

I più letti