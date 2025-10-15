Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico di Stellantis

Abbiamo provato in strada il nuovo suv del marchio cinese proprietà di Stellantis. Un 100% elettrico con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, ma con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e 67,1 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 361 e 434 km. I prezzi partono da poco al di sotto dei 27mila euro

Lunga 4,51 metri, la B10 ha un design semplice con linee dinamiche con un frontale espressivo grazie ai sottili gruppi ottici integrati in un motivo a tutta larghezza. L’abitacolo punta su spazi ampi e tecnologia, con un ambiente molto luminoso e tanti vani portaoggetti. Al centro della plancia c’è un touch screen mobile da 14,6’’ con un’interfaccia semplice e immediata ispirata agli smartphone dalla quale si può regolare anche il set up della vettura. Massima digitalizzazione poi anche nei comandi con il proprio smartphone che può diventare chiave digitale e device dal quale sbloccare le portiere, aprire il cofano e pre riscaldare o raffreddare la vettura.

Un nuovo C-SUV che arriva sul mercato con grandi ambizioni. Leapmotor B10 ha scelto l’Italia per il suo debutto europeo, preparandosi a competere in un uno dei segmenti più agguerriti. Come? Puntando su un look moderno, su una gamma semplice e ricca e su una powertrain elettrica.

Il motore e l'autonomia

Molto semplice la gamma delle motorizzazioni, con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e 67,1 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 361 e 434 km. La ricarica di bordo supporta infrastrutture fino a 11 kW mentre in corrente continua fino a 168 kW per recuperare dal 20 all’80% del range di percorrenza in 20 minuti. La presenza delle sospensioni Multi-Link al posteriore offrono una buona stabilità e una buona dinamica di guida, merito quest’ultima anche di uno sviluppo e un affinamento vettura in collaborazione con i tecnici di Stellantis. La nuova B10 è stata infatti anche frutto del lavoro portato avanti presso il Balocco Proving Ground, al punto che il marchio asiatico si definisce il più europeo dei brand cinesi.

Allestimenti e prezzo

Due gli allestimenti disponibili, già completi e senza optional da aggiungere. Si tratta di Life e Design, con il prezzo di listino che nel primo caso parte da 26.900 euro. Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul mercato, Leapmotor B10 punta su confort e versatilità strizzando l’occhio a chi è pronto ad abbracciare la mobilità elettrica.