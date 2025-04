Leapmotor C10 REEV, il test drive del SUV cinese di Stellantis

L’acronimo REEV sta infatti per Range Extender Electric Vehicle, una tecnologia già utilizzata da diversi marchi che vede il motore termico alimentare la batteria e l’unità elettrica occuparsi della trazione. Ci si può comunque collegare anche ad una colonnina o ad una wallbox, fino a 6,6 kW in corrente continua e fino a 65 kW in DC per recuperare in 18 minuti dal 30 all’80% del range di percorrenza in elettrico.

Il design

Le forme di C10 REEV sono quelle di una segmento D, lunga 4,74 metri, con linee morbide e livigate e un frontale che porta in dote una mascherina scura molto espressiva nella quale sono integrati i gruppi ottici. Questi ultimi al posteriore corrono per tutto il portellone che apre su un bagagliaio di 400 litri di capacità, un po’ inferiore rispetto alle competitor a causa della presenza del motore elettrico. Grazie all’architettura Cell-to-Chassis però le batterie sono integrate nella scocca, offrendo tanto spazio a bordo. La plancia non ha tasti fisici, con i pulsanti presenti solo sul volante e due schermi, uno da 10,25’’ per il quadro strumenti e uno da 14,6’’ per l’infotainment che tuttavia al momento non offre la connettività con Apple CarPlay e Android Auto anche se grazie agli aggiornamenti da remoto tra qualche mese avremo anche il mirroring dello smartphone per entrambi i sistemi.

La cinese di Stellantis

Seppur cinese, Leamotor ha una partecipazione di Stellantis che distribuisce le vetture in Italia e in Europa. All’affinamento della dinamica di guida hanno partecipato dunque anche i tecnici di Balocco, rendendo l’auto più adatta ai clienti del Vecchio Continente anche in termini di sportività. La C10 REEV sfrutta una batteria a 28,4 kWh per un’autonomia complessiva in elettrico di 145 km nel ciclo misto, un motore elettrico da 158 kW, 215 CV e un 1.5 benzina da 68 CV. Interessante la possibilità di avere due livelli di frenata rigenerativa con diverse logiche di funzionamento per il sistema ibrido e per l’intervento del termico, sia quando la carica della batteria è bassa, sia quando la si vuole preservare. Si va dalla modalità EV+ che da sempre priorità all’elettrico, con il termico che lavora come Range Extender e non si attiva fino a che la batteria non è al 9%, all’EV, con il 1.5 che lavora quando l’accumulatore è al 25%, passando alla Fuel, con la guida in full electric quando la batteria è sopra all’80% e il Range Extender che si attiva quando la carica è inferiore a questa percentuale. Infine la Power+, con il termico sempre attivo per offrire il meglio delle prestazioni combinate. L’abitacolo è silenzioso e sembra davvero di muoversi su un’elettrica, merito anche di una tecnologia che di fatto non usa il motore endotermico per muoversi.

Gli allestimenti

Due gli allestimenti disponibili, con prezzo a partire da 37.400 euro che al lancio scendono a 33.900 euro. Una plug-in più anomala ma efficiente, una super ibrida, qualunque sia l’etichetta che si vuole affibbiare a Leapmotor C10 REEV, la verità è che questa cinese a ruote alte adotta una tecnologia intelligente e pratica, specialmente per chi è a caccia di una soluzione elettrificata senza volersi disperare nella caccia alla colonnina. E con un listino ad oggi interessante, l’assalto al mercato è servito.