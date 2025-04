Audi A6 Avant, ecco la sesta generazione dell'ammiraglia wagon

La rivoluzione parte dalla piattaforma, con A6 Avant che nasce sulla PPC, la nuova architettura per vetture endotermiche del brand. Cambiano le dimensioni, con 6 cm in più in lunghezza, ora a 4,99 metri e un passo aumentato a 2,92 metri. Nel complesso aumenta l’impronta su strada, offrendo un look più muscoloso. Non passa poi inosservata la nuova calandra, più grande rispetto al passato con i Quattro Anelli integrati e le linee affinate che, insieme alla linea del tetto più spiovente e alle maniglie a filo, permettono un Cx di 0,25. Sempre grande importanza alle tecnologie di illuminazione, con LED all’anteriore con firma luminosa personalizzabile e OLED al posteriore che possono comunicare con gli altri utenti della strada.