Fuorisalone, Cupra alla Milano Design Week 2026: Raval e il progetto "Beyond the known"
Il marchio spagnolo automotive torna al Fuorisalone di Milano durante la Design Week 2026. Tre location per il percorso "Beyond the Known", oltre il conosciuto: il Cupra garage Milano in corso Como, dove è in esposizione la Cupra Raval, la Cupra Design House in piazza XXV Aprile e la Cupra Experience presso la Garibaldi Gallery.
A cura di Stefano Santini
- Al Cupra Garage il pubblico può vedere per la prima volta CUPRA Raval, la piccola 100% elettrica del marchio che segna una nuova direzione per il brand. Una vettura centrata sul guidatore, con tecnologia avanzata e design audace
- In piazza XXV aprile di fronte al Cupra Garage, il percorso continua con un’interpretazione del concept Essere Progetto. Qui è possibile toccare con mano la sperimentazione materica che diventa forma, con il processo creativo al centro dell’esperienza. Nuovi materiali come la cellulosa, il guscio delle mandorle, i minerali vengono utilizzati e riutilizzati nella produzione di elementi interni dell'auto
- La Garibaldi Gallery in piazza XXV aprile ospita Own the Wheel, mostra d’arte, che riunisce sette artisti europei in un racconto corale. Le opere reinterpretano il volante come simbolo di controllo e consapevolezza, celebrando la scelta di restare alla guida della propria vita in un mondo sempre più automatizzato.
- Andare oltre quello che conosciamo: "Beyond the known" è il claim di Cupra alla Milano Design week. Il brand nato nel 2018 interpreta il design come un processo in perenne evoluzione, che studia e trova materie e forme nuove per andare oltre i confini tradizionali dell’automotive
- Attraverso algoritmi, strumenti digitali e l'intelligenza artificiale Cupra cerca di generare forme nuove. Il design è al centro del progetto di Cupra, in continuo interscambio con la tecnologia e la sostenibilità dei materiali