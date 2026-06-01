Lo storico marchio britannico controllato dal gruppo cinese SAIC ha annunciato il ritorno di un sito produttivo nel Vecchio Continente. La nuova fabbrica nascerà in Galizia con l'avvio dell'assemblaggio dei primi esemplari a partire dal 2028, prevista la creazione di 2.000 posti di lavoro

MG rafforza la sua strategia di sviluppo a livello europeo e annuncia l’apertura della sua prima fabbrica nel Vecchio Continente. Il marchio britannico avvierà i lavori per la realizzazione di un sito produttivo in Galizia, Spagna che rappresenterà il primo in Europa Continentale della sua storia. Il nuovo stabilimento creerà 2.000 posti di lavoro, con la produzione che inizierà nel 2028 con l’obiettivo di arrivare ad una capacità annua di 120.000 vetture.

La visione di MG per l'Europa "Siamo molto emozionati di poter annunciare il nuovo stabilimento europeo - ha spiegato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy -. Rappresenta un passo molto importante e testimonia ancora una volta la concretezza del progetto MG. A partire dal 2028 avremo una produzione localizzata, investimenti costanti in ricerca e sviluppo e un approccio all'innovazione incentrato sul cliente, per rafforzare il nostro impegno nei confronti dell'Europa. Questo consente di ampliare ancora l'accesso a soluzioni di mobilità avanzate per i consumatori di tutta la regione”. Approfondimento MG, tutte le elettriche in gamma: da MG4 alla Cyberster

Non solo auto La nuova fabbrica di MG in Europa però non si occuperà soltanto dell’assemblaggio di auto. Il sito integrerà ricerca e sviluppo dei veicoli, produzione avanzata, fornitura di componenti chiave e operazioni logistiche intelligenti. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema completo locale che possa ridurre i tempi di attesa per il cliente ma soprattutto la dipendenza dalle importazioni. Approfondimento MG, batterie allo stato semi-solido in Europa entro il 2026

Gli obiettivi in Europa La nascita della nuova fabbrica europea di MG fa parte della sua strategia “In Europa, per l’Europa” e prevede un investimento da parte del gruppo SAIC di 200 milioni di euro. Una strategia in linea con gli obiettivi comunitari di una transizione verso la mobilità elettrica in chiare 2035. Approfondimento MG completa la gamma Hs con la Hybrid plus