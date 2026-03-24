MG, batterie allo stato semi-solido in Europa entro il 2026

Il marchio britannico ha inaugurato il nuovo Centro Europeo di Ingegneria, presentando le nuove tecnologie che accompagneranno le vetture elettriche e ibride del brand. Dalle SolidCore Battery al migliorato sistema Hybrid+, MG punta a rafforzare ulteriormente la propria leadership sul mercato elettrico ed elettrificato
Parte dalla Germania la rivoluzione elettrica ed elettrificata di MG per il mercato del Vecchio Continente. Il marchio britannico ha infatti inaugurato il nuovo Centro Europeo di Ingegneria che si occuperà dello sviluppo di modelli pensati proprio per i clienti europei e nell’occasione ha mostrato anche le tecnologie del futuro: dalle batterie SolidCore, accumulatori allo stato semi solido all rinnovato sistema Hybrid+.
La visione di MG in Europa
“L’apertura del nuovo Centro Europeo di Ingegneria rappresenta un concreto passo verso i clienti europei e una crescente attenzione alle loro esigenze, ai bisogni specifici legati ad ambienti di traffico differenti da paese a paese e stili di guida diversi - spiega Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy - Essere i primi che concretamente portano nella produzione di serie le nuove batterie allo stato semi-solido è un segnale concreto”.
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Le batterie allo stato semi-solido di MG
Le SolidCore Battery rappresentano un’evoluzione importante per i veicoli elettrici, offrendo maggiore autonomia, una velocità di ricarica superiore ma anche prestazioni migliorate specialmente in condizioni climatiche più estreme. Rispetto alle classiche batterie con chimica LFP o NMC, questa tipologia di accumulatori sfrutta un elettrolita liquido per spostare gli ioni di litio tra gli elettrodi. Il vantaggio concreto è dato proprio dallo stato solido al 95% dell’elettrolita presente, che offre un funzionamento migliore e prestazioni superiori. Di fatto il movimento è più rapido e avviene in maniera tridimensionale ma soprattutto la riduzione del materiale liquido riduce anche i rischi e migliora la sicurezza complessiva. La produzione in serie e l’arrivo sui primi veicoli è prevista entro la fine del 2026. MG però non si fermerà qui visto che è già in fase di sviluppo una tecnologia solida che punta a garantire 1.000 km di autonomia con una sola ricarica.
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Le novità sul sistema Hybrid+
Novità importanti poi anche per la tecnologia ibrida di MG che in Italia e in Europa è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo anno: 137.000 vetture elettrificate vendute nel Vecchio Continente nel 2025. Ora un aggiornamento che prevede una migliore interazione tra le componenti meccaniche ed elettriche oltre ad una nuova batteria da 1,83 kWh. Interventi che migliorano l’efficienza del sistema, riducendo anche i costi di gestione ma soprattutto aumentando l’autonomia in elettrico delle vetture.
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Batterie semi-solide in produzione e su strada su MG4 Urban
MG sarà dunque il primo costruttore ad introdurre la produzione in serie di batterie allo stato semi-solido, che debutteranno sulla MG4 Urban, con il marchio britannico che rinnova così il suo impegno nel segno dell’innovazione puntando a rendere accessibili le tecnologie d’avanguardia a tutti i potenziali clienti.