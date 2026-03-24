MG, batterie allo stato semi-solido in Europa entro il 2026

Parte dalla Germania la rivoluzione elettrica ed elettrificata di MG per il mercato del Vecchio Continente. Il marchio britannico ha infatti inaugurato il nuovo Centro Europeo di Ingegneria che si occuperà dello sviluppo di modelli pensati proprio per i clienti europei e nell’occasione ha mostrato anche le tecnologie del futuro: dalle batterie SolidCore, accumulatori allo stato semi solido all rinnovato sistema Hybrid+.

“L’apertura del nuovo Centro Europeo di Ingegneria rappresenta un concreto passo verso i clienti europei e una crescente attenzione alle loro esigenze, ai bisogni specifici legati ad ambienti di traffico differenti da paese a paese e stili di guida diversi - spiega Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy - Essere i primi che concretamente portano nella produzione di serie le nuove batterie allo stato semi-solido è un segnale concreto”.

Le batterie allo stato semi-solido di MG

Le SolidCore Battery rappresentano un’evoluzione importante per i veicoli elettrici, offrendo maggiore autonomia, una velocità di ricarica superiore ma anche prestazioni migliorate specialmente in condizioni climatiche più estreme. Rispetto alle classiche batterie con chimica LFP o NMC, questa tipologia di accumulatori sfrutta un elettrolita liquido per spostare gli ioni di litio tra gli elettrodi. Il vantaggio concreto è dato proprio dallo stato solido al 95% dell’elettrolita presente, che offre un funzionamento migliore e prestazioni superiori. Di fatto il movimento è più rapido e avviene in maniera tridimensionale ma soprattutto la riduzione del materiale liquido riduce anche i rischi e migliora la sicurezza complessiva. La produzione in serie e l’arrivo sui primi veicoli è prevista entro la fine del 2026. MG però non si fermerà qui visto che è già in fase di sviluppo una tecnologia solida che punta a garantire 1.000 km di autonomia con una sola ricarica.