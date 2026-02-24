Introduzione
C'è un mercato, nello specifico quello dei box e dei posti auto, che nel 2025 ha fatto segnalare in Italia una impennata per quanto riguarda i costi. Infatti, secondo un'analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la prima metà del 2025 si è chiusa con un incremento medio dei prezzi del 2% per i box e dell’1,2% per i posti auto nelle principali città italiane. Ecco nel dettaglio cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le città che hanno fatto segnare i maggiori rincari
Secondo il rapporto, la città che ha fatto segnare i maggiori rincari rispetto al 2024 è Napoli dove i box, fino allo scorso anno, costavano un +3,3% rispetto al secondo semestre dell'anno precedente. Seguono Firenze e Roma, entrambe con un +2,7% sempre per quanto concerne i box. E, nella Capitale, anche i posti auto hanno fatto segnalare un aumento pari ad un +2,6%. Aumenti si sono registrati anche a Torino (+2,5% per i box) e a Milano (+2,2%). Si risparmia a Genova: qui i box hanno fatto registrare un -0,2% e i posti auto sono del 3,7%, rispetto alla rilevazione precedente.
I dati
Ma ecco, nel dettaglio, i dati emersi dall'indagine:
- Bari +1,7% box auto, nessun aumento per i posti auto
- Bologna +1,4% in aumento per entrambi
- Firenze +2,7% per i box e +2,1% per i posti auto
- Genova -0,2% per i box e -3,7% per i posti auto
- Milano + 2,2% per i box e + 2,3% per i posti auto
- Napoli +3,3% per i box e +2,3% per i posti auto
- Palermo +2,2% per i box e +0,5% per i posti auto
- Roma +2,7% per i box e +2,6 per i posti auto
- Torino +2,5 per i box e +2,2% per i posti auto
- Verona +1,2% per i box e +1,8% per i posti auto
L'acquirente medio
Dal rapporto è emerso anche quele sia la scelta, mediamente, rispetto a questi prodotti immobiliari. Per la maggior parte dei casi si compra, mentre solo il 22,9% è propenso per l'affitto. Il 58,3% di chi acquista un box o un posto auto lo fa per necessità diretta ed immediata, mentre il 41,7% sceglie di fare un investimento. Chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi sempre nel medesimo condominio in cui abita oppure nell'arco di circa 500 metri.
L'età di chi compra
Dal punto di vista demografico, la figura dell'acquirente tipo ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni e nel 73% dei casi si parla principalmente di nuclei familiari. In generale, come detto, chi compra privilegia l'aspetto della comodità e della prossimità all’abitazione: sono queste le due caratteristiche rfondamentali che chi decidere di acquistare un box o un posto auto calcola prima delle altre.
Le dimensioni delle macchine moderne
Gli esperti di Tecnocasa, infatti, hanno confermato che "chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri)". In particolare, è emerso, "negli ultimi tempi si ricercano tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica". Resta comunque un fattore fondamentale che "ci sia il sufficiente spazio di manovra".
L'analisi su Roma e Milano per quartieri
Tecnocasa, a seguito dell'analisi, ha anche riportato i costi dei box in alcuni specifici quartieri di Milano e Roma. Nel capoluogo lombardo ci si avvicina ai 120mila euro per un box nel quartiere di Brera e in zona Porta Venezia- Palestro. In generale, nel centro di Milano si va dai 70 ai 100 mila euro, mentre fuori città si può acquistare anche a 20mila euro. Nella Capitale, si possono toccare punte di 200mila euro a Prati per un box, mentre ne servono 150mila euro se si compra in via Veneto, 135mila al Colosseo e 100mila ai Parioli. In zone meno centrali si può trovare qualcosa anche sui 10mila euro.