Auto elettriche più economiche, 5 modelli sotto i 25 mila euro

Viaggiare in auto elettrica a meno di 25 mila euro è possibile. Tra i modelli economici a ioni di litio si spazia da vetture prodotte in Cina fino alle vetture del Gruppo Stellantis e Renault
- Byd con la Dolphin Surf in meno di quattro metri e prezzi da 19.490 euro dichiara 88 cv di potenza e 220 km con la batteria da 30.4 kWh; piace per lo spazio a bordo e per la dotazione completa tra cui a funzione "V2L" per alimentare dispositivi esterni, con potenza erogabile di 2,2 kW.
- Cugina della Fiat Grande Panda elettrica con cui condivide la piattaforma, la Citroen E-C3 è l'auto elettrica più economica tra i marchi europei del gruppo Stellantis. Spinta dalla motorizzazione da 113 cavalli, è proposta a 20.490 euro nella versione You con batteria da da 30 kWh e poco più di 200 km di autonomia nel ciclo Wltp medio.
- Dacia Spring è tra le soluzioni elettriche più convenienti con un prezzo di 17.900 euro nella versione da 102 cv abbinata ad un’autonomia di 226 km grazie alla batteria da 26,8 kWh. Ampio il bagagliaio, a partire da 288 litri ma espandibile fino a 1.004 litri
- Dna cinese per la DR 1.0, realizzata partendo dalla Chery eQ1. Auto a quattro posti più corta sul mercato, è lunga solo 3,20 metri, dichiara 210 km di autonomia, batteria da 31 kWh, 61 cv di potenza a partire da 18.900 euro. Dimensioni e prezzo che la rendono una valida alternativa a diverse microcar, con il vantaggio dell’abitacolo due più due visto la dimensione dei sedili posteriori.
- Fiat Grande Panda elettrica monta un motore da 113 cavalli di potenza, alimentato da una batteria da 44 kW in grado di assicurare 320 chilometri di autonomia. Per restare sotto i 25.000 euro di spesa, bisogna optare per l'allestimento Pop proposto a 23.900 euro.