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Auto elettriche più economiche, 5 modelli sotto i 25 mila euro

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Viaggiare in auto elettrica a meno di 25 mila euro è possibile. Tra i modelli economici a ioni di litio si spazia da vetture prodotte in Cina fino alle vetture del Gruppo Stellantis e Renault 

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