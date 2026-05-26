Il giovane Valentino Ledda, classe 2007, e il navigatore Claudio Mele comporranno uno degli equipaggi alla guida della Opel Mokka GSE Rally, che prenderà parte al campionato monomarca ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. Tappa italiana a Sanremo il 17 e 18 ottobre

Anche un team italiano prenderà parte al campionato rally elettrico monomarca ADAC Opel GSE Rally Cup. A comporlo saranno il giovane pilota sardo Valentino Ledda, classe 2007, attivo dal 2022 e con alle spalle 8 titoli nel Campionato Italiano Rally Cross e il navigatore Claudio Mele, 43 anni. A loro spetterà guidare la nuova protagonista del rally elettrico, la Opel Mokka GSE Rally. "Non ho esperienza con la guida nei rally di auto elettriche", ha dichiarato Ledda durante la presentazione a Milano, "e ho maggiore familiarità con lo sterrato, ma ho tanto entusiasmo per far bene e imparare di fronte ad avversari che saranno fortissimi. La differenza tra un'auto elettrica e una termica? Quando sali cambia poco, certo il dosaggio dell'accelerazione sarà molto diverso", precisa in conferenza stampa.

Il pilota della Opel Mokka GSE rally Valentino Ledda

Le caratteristiche dell'auto La Opel Mokka GSE ha 207 kW (281 CV) di potenza massima, con 345 Nm di coppia, e una tecnologia motorsport che ambisce a diventare un allestimento nella gamma del compatto SUV Opel (con un prezzo dai 67.400 ai 74.100 euro). La carrozzeria è interamente rivestita con il foiling del motorsport, cofano nero, pinze dei freni gialle e molti altri dettagli da rally.

Opel Mokka GSE rally

La vocazione green Opel ha già annunciato che parteciperà all’edizione 2027 del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E. La Opel GSE 27FE è infatti considerato dalla casa tedesca un acceleratore tecnologico strategico per lo sviluppo nella produzione di serie, ed in particolare nei modelli ad alte prestazioni GSE. Il campionato attuale discende dalle leggendarie auto e dai piloti rally Opel degli anni Settanta e Ottanta, ed ora avrà nuovi protagonisti, grazie al team italiano che vedrà Manfred Stohl, ex pilota professionista autriaco, nel ruolo di rappresentante di Opel Motorsport. Approfondimento Opel lancia Corsa GSE Vision Gran Turismo. FOTO

Opel Mokka GSE rally

Il calendario della stagione 2026 Ci sarà anche una tappa italiana in calendario, il Rally di Sanremo, in programma il 17 e 18 ottobre. Ma si comincia subito nel prossimo weekend: il 29 e 30 maggio è in programma infatti il Rally ELE di Eindhoven, nei Paesi Bassi. A giugno il trofeo farà tappa in Francia, al Rally Vosges Grand-Est di Gérardmer, mentre a luglio equipaggi e vetture saranno protagonisti sulle strade austriache del Rally Weiz. Dopo la pausa estiva, in programma due appuntamenti tedeschi: l'Adac Saarland-Palatinate Rally di St. Wendel ad agosto e l'Adac Rally Stemweder Berg di Lübbecke a settembre. Poi Sanremo e quindi lo Spa Rally, in Belgio, in programma il 28 e 29 novembre, che chiuderà il campionato. 29/30 maggio Rally ELE, Eindhoven 13/14 giugno Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer 17/18 luglio Rallye Weiz 14/15 agosto ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel (DRM) 25/26 sett ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) 17/18 ottobre Rally di Sanremo 28/29 nov Spa Rally