Lancia Gamma, prime informazioni sull'ammiraglia prodotta a Melfi

Il secondo modello della nuova line-up del marchio italiano arriverà nei prossimi mesi e sarà prodotto nello stabilimento lucano. Sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Medium e avrà motori ibridi ed elettrici. Nei prossimi mesi il brand italiano di Stellantis rivelerà ulteriori informazioni in attesa del debutto ufficiale

La nuova ammiraglia di Lancia prende forma. Il marchio italiano ha svelato le prime immagini ufficiali di Gamma, nuovo modello del brand italiano di Stellantis che amplierà l'offerta delle vetture del marchio affiancando la nuova Ypsilon. La nuova Lancia Gamma sarà prodotta a Melfi e condividerà diversi elementi tecnici anche con altri modelli del Gruppo come ad esempio la DS N°8.

Forme e dimensioni Le forme infatti sono quelle di un crossover, con elementi di design che riprendono il linguaggio stilistico del nuovo corso di Lancia, elementi che richiamano anche al passato del brand. Come ad esempio il calice di luce, presente al frontale ma anche in coda grazie a questa forma luminosa così distintiva. La nuova Lancia Gamma nascerà sulla piattaforma STLA Medium e sarà lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, con una silhouette da fastback. Approfondimento Lancia Ypsilon 2026, arriva la Turbo 100 con il cambio manuale

Motori di Lancia Gamma Gamma avrà un'offerta di propulsori all'insegna della sostenibilità. Sarà disponibile infatti una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km e una variante elettrica con più livelli: da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. Approfondimento Lancia, assalto al WRC2 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale