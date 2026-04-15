Lancia Ypsilon 2026, arriva la Turbo 100 con il cambio manuale

Introduzione
La compatta del marchio torinese amplia la sua gamma multi-energia con l’arrivo della variante equipaggiata con il motore da 101 CV e la trasmissione manuale a sei rapporti. La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 sarà disponibile in tutti gli allestimenti presenti nella line-up della city car, con un prezzo di partenza da 22.200.
Quello che devi sapere
Arriva la Lancia Ypsilon con cambio manuale
La gamma di nuova Lancia Ypsilon si amplia con l’arrivo della Turbo 100, versione spinta dal motore turbo benzina da 101 CV abbinato al cambio manuale a sei marce. La casa automobilistica torinese completa così la line-up della sua compatta offrendo al mercato una strategia multi-energia affiancando così le versioni ibride ed elettriche.
Il nuovo motore
La nuova versione con cambio manuale arriva anche in risposta alle richieste di una clientela che per anni ha scelto la generazione precedente della city car torinese. Questa declinazione di Lancia Ypsilon è dunque equipaggiata con un motore tre cilindri a benzina 1.2 da 101 CV a 5.500 giri/minuto e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri.
Le prestazioni di Lancia Ypsilon Turbo 100
Questa unità è dotata di turbocompressore a geometrica viabile, in grado di ottimizzare la risposta a bassi regimi per offrire una ripresa progressiva e reattiva all’occorrenza. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. L’unità 1.2 a tre cilindri punta tutto sull’efficienza, con un nuovo sistema a iniezione diretta e un sistema di fasatura di valvole a ridotto attrito ma anche la testa dei pistoni ridisegnata.
Come cambiano gli interni
Con l’introduzione del cambio manuale, si modifica leggermente anche la configurazione degli interni: scompare il tavolino multi-funzione che aveva caratterizzato questa nuova Lancia Ypsilon, con il tunnel centrale che ora accoglie un nuovo vano porta oggetti vicino alla leva della trasmissione a sei marce.
Prezzo e allestimenti
La nuova Turbo 100 viene declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e HF Line con un prezzo di partenza 22.200 euro, con una differenza di 3.000 euro rispetto alle ibride. In fase di lancio questa declinazione di Lancia Ypsilon viene proposta con un listino di partenza di 15.950 euro con un canone mensile da 99 euro.