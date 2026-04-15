Lancia Ypsilon 2026, arriva la Turbo 100 con il cambio manuale

Questa unità è dotata di turbocompressore a geometrica viabile, in grado di ottimizzare la risposta a bassi regimi per offrire una ripresa progressiva e reattiva all’occorrenza. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. L’unità 1.2 a tre cilindri punta tutto sull’efficienza, con un nuovo sistema a iniezione diretta e un sistema di fasatura di valvole a ridotto attrito ma anche la testa dei pistoni ridisegnata.