Per chi ricorda la prima stagione, Pip aveva risolto il caso di Andie Bell, ma il suo mondo era stato stravolto dalle sue stesse azioni, e non sempre in meglio. Il punto di partenza della stagione 2 di Come uccidono le brave ragazze - su Netflix dal 27 maggio ma disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW - è esattamente questo: una ragazza che ha scoperto la verità a caro prezzo e che adesso vorrebbe solo voltare pagina. Dopo aver portato alla luce la verità, Pip Fitz-Amobi cerca di lasciarsi alle spalle il mondo delle indagini e di tornare a una vita normale, prendendo le distanze dai misteri che hanno sconvolto Little Kilton. Ma la tregua dura poco. Le cose precipitano quando Jamie Reynolds, fratello di Connor e testimone chiave nel processo a Max Hastings, scompare improvvisamente. Con la polizia che sembra sottovalutare il caso, Pip decide ancora una volta di indagare da sola. È un meccanismo narrativo che richiama la struttura della prima stagione pur riuscendo ad ampliarla: l'investigazione non è più un progetto scolastico, ma qualcosa di più urgente e viscerale, che mette in discussione l'identità stessa della protagonista. La nuova indagine si rivela decisamente più vicina rispetto alla precedente: Pip deve fare i conti con minacce concrete che mettono a rischio la sua stessa vita.