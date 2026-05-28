Introduzione
Dal 27 maggio 2026 è disponibile in streaming la seconda stagione della serie crime tratta dai romanzi di Holly Jackson. Pip Fitz-Amobi torna a indagare in una storia più oscura e personale della precedente, con nuovi personaggi e un tono decisamente più maturo
Quello che devi sapere
Da dove riprende la seconda stagione
Per chi ricorda la prima stagione, Pip aveva risolto il caso di Andie Bell, ma il suo mondo era stato stravolto dalle sue stesse azioni, e non sempre in meglio. Il punto di partenza della stagione 2 di Come uccidono le brave ragazze - su Netflix dal 27 maggio ma disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW - è esattamente questo: una ragazza che ha scoperto la verità a caro prezzo e che adesso vorrebbe solo voltare pagina. Dopo aver portato alla luce la verità, Pip Fitz-Amobi cerca di lasciarsi alle spalle il mondo delle indagini e di tornare a una vita normale, prendendo le distanze dai misteri che hanno sconvolto Little Kilton. Ma la tregua dura poco. Le cose precipitano quando Jamie Reynolds, fratello di Connor e testimone chiave nel processo a Max Hastings, scompare improvvisamente. Con la polizia che sembra sottovalutare il caso, Pip decide ancora una volta di indagare da sola. È un meccanismo narrativo che richiama la struttura della prima stagione pur riuscendo ad ampliarla: l'investigazione non è più un progetto scolastico, ma qualcosa di più urgente e viscerale, che mette in discussione l'identità stessa della protagonista. La nuova indagine si rivela decisamente più vicina rispetto alla precedente: Pip deve fare i conti con minacce concrete che mettono a rischio la sua stessa vita.
Il cast
Emma Myers è naturalmente al centro di tutto. Già celebre per il ruolo di Enid Sinclair in Mercoledì, la giovane attrice torna nei panni di Pip con una versione del personaggio più segnata e complessa rispetto agli esordi. Al suo fianco, Zain Iqbal riprende il ruolo di Ravi Singh, mentre tornano anche Henry Ashton nei panni di Max Hastings, Asha Banks come Cara Ward, Yali Topol Margalith nel ruolo di Lauren Gibson e Jude Morgan-Collie come Connor Reynolds. La stagione introduce però anche volti nuovi, destinati a essere centrali nella nuova trama. Eden Hambelton Davies interpreta Jamie Reynolds, il musicista dal carattere riservato la cui scomparsa scatenerà l'intera indagine. Jack Rowan dà invece volto a Charlie Green, il nuovo vicino di casa di Pip, coinvolto suo malgrado nel mistero di Little Kilton. Misia Butler è Stanley Forbes, una figura apparentemente marginale ma con legami più profondi di quanto sembri.
Un tono più cupo
Il titolo della serie porta con sé una domanda implicita che la seconda stagione sembra voler affrontare direttamente: cosa succede a una brava ragazza quando fare la cosa giusta comincia a costarle troppo? La nuova indagine metterà in crisi il senso di giustizia di Pip, allontanandola sempre di più dall'immagine della "brava ragazza" che aveva sempre cercato di mantenere. Le prime immagini ufficiali della stagione mostrano un'atmosfera più tesa e inquieta: Pip appare più determinata ma anche segnata dagli eventi passati, mentre i nuovi personaggi sembrano destinati a complicare ulteriormente una vicenda già intricata. Non è solo un thriller young adult: è anche una storia di formazione al contrario, in cui crescere significa perdere qualcosa di sé.
Dove e quando guardare la serie
I sei episodi della stagione 2 sono disponibili dal 27 maggio su Netflix, ma sono accessibili anche tramite Sky Glass, Sky Q e attraverso l'app su NOW Smart Stick. Tutti gli episodi sono stati rilasciati insieme, in un'unica soluzione, come da tradizione di Netfix per le serie di punta.