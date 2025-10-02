Opel lancia Corsa GSE Vision Gran Turismo. FOTO

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è una concept car elettrica ad alte prestazioni che unisce design audace, tecnologia avanzata e un’esperienza di guida immersiva. Presentata all’IAA Mobility 2025 e disponibile anche nel videogioco Gran Turismo 7, offre 800 CV, trazione integrale e accelerazione fulminea. Il suo stile muscoloso e le soluzioni aerodinamiche attive si fondono con materiali sostenibili e interni minimalisti, proiettando Opel verso il futuro della mobilità sportiva elettrica.

Opel ha svelato al pubblico italiano la sua nuova concept car, la Corsa GSE Vision Gran Turismo, dopo l’anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco. Questo modello non è solo una vetrina tecnologica, ma anche un ponte tra il mondo reale e quello virtuale, grazie alla sua presenza nel celebre videogioco Gran Turismo 7. Con una potenza di 800 CV, trazione integrale e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi, la Corsa GSE incarna l’apice della gamma sportiva elettrica GSE di Opel.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Design audace e aerodinamica intelligente La Corsa GSE Vision Gran Turismo si distingue per un design muscoloso e tecnico, basato sulla filosofia “bold and pure” di Opel. L’elemento centrale è l’Opel Compass, reinterpretato con illuminazione integrata e linee scolpite. L’aerodinamica è ottimizzata con soluzioni attive come spoiler e diffusori mobili, ruote specifiche e parafanghi sagomati. Il gioco di colori – bianco perla, giallo intenso e nero – esalta il carattere sportivo, mentre il peso contenuto a 1170 kg è frutto dell’uso di materiali sostenibili come le fibre naturali Bcomp.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Esperienza racing detox tra reale e virtuale All’interno, la Corsa GSE offre un’esperienza di guida “detox”, con un abitacolo minimalista e immersivo. Il volante sportivo e l’head-up display eliminano la necessità di schermi aggiuntivi, mentre i tessuti illuminati segnalano la presenza di veicoli nell’angolo cieco. Il sedile sospeso con cinture a sei punti e il roll-bar garantiscono sicurezza e coinvolgimento. Con questa concept car, Opel celebra 60 anni di innovazione nel design automobilistico e rafforza il legame con la community dei gamer, offrendo una visione concreta del futuro elettrico sportivo.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Le caratteristiche Potenza totale: 588 kW (800 CV) Coppia: 800 Nm Accelerazione: 0–100 km/h in 2,0 secondi Velocità massima: 320 km/h Motori: Due elettrici da 350 kW (uno per asse) Funzione Boost: +59 kW per 4 secondi, ricarica in 80 secondi Batteria: 82 kWh Peso: Solo 1170 kg grazie a materiali leggeri come le fibre naturali Bcomp Disponibile in Gran Turismo 7

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

In pista su Gran Turismo 7 La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo segna un momento storico per il marchio: per la prima volta, una concept car Opel è disponibile non solo come show car fisica, ma anche come veicolo giocabile nel celebre simulatore Gran Turismo 7. Questo modello elettrico da 800 CV consente agli appassionati di vivere l’esperienza OMG! GSE direttamente in pista virtuale, combinando prestazioni estreme con un design audace e innovativo. Un ponte tra il mondo reale e quello digitale che rafforza il legame tra Opel e la community dei gamer.