Salone auto Monaco, il futuro di Opel con la Corsa GSE Vision GT

Progresso tecnologico, alte prestazioni e un futuro elettrificato per il marchio di Stellantis, che all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera presenta Corsa GSE Vision Gran Turismo, Mokka GSE Rally e Opel Grandland Electric AWD

E c’è di più: i suoi 588 kW, ben 800 CV, non arriveranno su strada ma potranno essere scatenati virtualmente dai gamer su Gran Turismo 7 dall’autunno.

Mokka GSE Rally

Accanto alla Corsa GSE Vision Gran Turismo c’è poi la Mokka GSE Rally, entrata nelle competizioni all’inizio dell’estate, dalla quale deriva la variante stradale che potrà essere ordinata nelle prossime settimane: 207 kW e 345 Nm di coppia, 0-100 in 5,9 secondi e tecnologie derivate proprio dai rally come gli ammortizzatori idraulici e il differenziale Torsen.

Opel Grandland electric AWD

Al Salone di Monaco poi debutta anche la prima elettrica del Fulmine a trazione integrale. Si tratta di Opel Grandland Electric AWD che completa la gamma del rinnovato SUV con una powertrain da 239 kW e 509 Nm di coppia. L’autonomia con una ricarica sarà di 489 km. Gli ordini per la versione Ultimate sono già aperti con prezzo a partire da 55.450 euro.