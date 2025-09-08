Salone dell'Auto di Monaco 2025, tutte le novità e le ultime news LIVE

Oggi la giornata di anteprima dedicata alla stampa, da domani 9 settembre e fino al 14 l'Iaa Mobility 2025 animerà le strade di Monaco di Baviera e i padiglioni del Munich Exhibition Center. E' il primo appuntamento internazionale per l'automotive dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione Usa. Per Stellantis, presente con i brand Opel e Leapmotor, è il primo dell'era Filosa. Tutte le novità dai nostri inviati Stefano Santini e Gianluca Sepe
in evidenza
Si apre il Salone dell'Auto di Monaco con la giornata di oggi dedicata alla stampa. Da domani 9 e fino al 14 settembre lo Iaa Mobility 2025 sarà aperto al pubblico degli appassionati ed addetti ai lavori dell'automotive. Il Salone della mobilità si terrà nei padiglioni del Munich Exhibition Center con eventi anche nel centro della città.
E' il primo appuntamento internazionale per il comparto dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana, che colpiscono in particolare i marchi tedeschi come Bmw, Mercedes, Porsche e Audi, alla guida dell'export negli Stati Uniti. Per Stellantis, presente con i brand Opel e Leapmotor, è il primo dell'era Filosa.
Alla terza edizione (prima si svolgeva a Francoforte) parteciperanno oltre alle case tedesche, numerosi produttori cinesi e marchi come Ford, che presenteranno diverse anteprime mondiali. I visitatori potranno vedere auto green, modelli elettrificati a due e quattro ruote ed e-bike. Per il 2025 le aziende hanno implementato la possibilità di provarle sul posto, tanto da arrivare a registrare 231 veicoli disponibili in totale, con un aumento del 27%. Boom di richieste anche per le aree nell'Open Space cittadino, con 204 spazi. Altre 15 postazioni sono state aggiunte nella Königsplatz, per consentire a marchi come Audi, Byd, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Porsche, Togg e Volkswagen di mostrare le ultime novità e metterle a disposizione per i test drive.
Hanno confermato la loro partecipazione i colossi dell'hi-tech come Amazon, Google, Qualcomm e Samsung. Con l'iniziativa Iaa Experience, 15 aziende permetteranno di sperimentare dal vivo (utilizzando 25 veicoli) la guida autonoma.
Gli approfondimenti:
Ecco Volkswagen ID.Cross, la futura T-Cross elettrica
Debutta in anteprima a Monaco la nuova ID.Cross Concept, SUV a batteria che di fatto sarà la versione full electric di T-Cross. Arriverà nel 2026 ed è lunga 4,15 metri con un passo di 2,60 metri che offre tanto spazio: il bagagliaio ha una capacità di 450 litri a cui si aggiunge il frunk anteriore da 25 litri. A bordo c’è un volante multifunzione, con doppio schermo, da 11’’ per il quadro strumenti e 13’’ per il touch screen dell’infotainment con un ambiente confortevole e ben studiato grazie anche alla scelta specifica dei materiali. Sotto pelle invece c’è un motore elettrico da 155 kW, 211 CV e un’autonomia dichiarata fino a 420 km. Prezzo annunciato sotto i 30mila euro
Skoda svela Epiq, la show car che anticipa il city suv 100% elettrico
Svelata a Monaco la show car del marchio boeamo di casa Volkswagen: è la Škoda Epiq, che anticipa il prossimo City SUV 100% elettrico, la cui produzione è prevista per il 2026. Primo modello a essere interamente creato sfruttando il linguaggio di design Modern Solid Škoda, combinando una linea audace e minimalista con interni funzionali. Bagagliaio da 475 litri, autonomia fino a 425 km e prezzo di partenza paragonabile alla sua controparte ICE, Škoda Kamiq
Cupra svela Raval, la nuova elettrica urbana
CUPRA, il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, presenta Raval, in versione camuffata, durante l’evento del Gruppo Volkswagen a Monaco di Baviera, svelando i primi dettagli della sua nuova auto elettrica urbana. Ispirata a uno dei quartieri più iconici e dinamici di Barcellona, CUPRA Raval sarà lanciata nel 2026. Il nuovo modello fa parte della famiglia di auto elettriche urbane del Brand Group Core, guidato da SEAT S.A., ed è destinato a democratizzare la mobilità elettrica e a stabilire un nuovo punto di riferimento in Europa. Tutte le versioni della CUPRA Raval offrono la pura dinamica di guida che contraddistingue il DNA CUPRA: telaio sportivo ribassato di 15 mm, sospensioni ottimizzate, sterzo progressivo per una maggiore agilità ed ESC Sport. Prestazioni esclusive per la versione top (166kW): sedili CUP Bucket, DCC Sport, modalità ESC OFF, cerchi da 19” con pneumatici larghi 235 mm e differenziale elettronico antislittamento VAQ