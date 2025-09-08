Salone dell'Auto di Monaco 2025, tutte le novità e le ultime news LIVE

Si apre il Salone dell'Auto di Monaco con la giornata di oggi dedicata alla stampa. Da domani 9 e fino al 14 settembre lo Iaa Mobility 2025 sarà aperto al pubblico degli appassionati ed addetti ai lavori dell'automotive. Il Salone della mobilità si terrà nei padiglioni del Munich Exhibition Center con eventi anche nel centro della città.

E' il primo appuntamento internazionale per il comparto dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana, che colpiscono in particolare i marchi tedeschi come Bmw, Mercedes, Porsche e Audi, alla guida dell'export negli Stati Uniti. Per Stellantis, presente con i brand Opel e Leapmotor, è il primo dell'era Filosa.

Alla terza edizione (prima si svolgeva a Francoforte) parteciperanno oltre alle case tedesche, numerosi produttori cinesi e marchi come Ford, che presenteranno diverse anteprime mondiali. I visitatori potranno vedere auto green, modelli elettrificati a due e quattro ruote ed e-bike. Per il 2025 le aziende hanno implementato la possibilità di provarle sul posto, tanto da arrivare a registrare 231 veicoli disponibili in totale, con un aumento del 27%. Boom di richieste anche per le aree nell'Open Space cittadino, con 204 spazi. Altre 15 postazioni sono state aggiunte nella Königsplatz, per consentire a marchi come Audi, Byd, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Porsche, Togg e Volkswagen di mostrare le ultime novità e metterle a disposizione per i test drive.

Hanno confermato la loro partecipazione i colossi dell'hi-tech come Amazon, Google, Qualcomm e Samsung. Con l'iniziativa Iaa Experience, 15 aziende permetteranno di sperimentare dal vivo (utilizzando 25 veicoli) la guida autonoma.

Gli approfondimenti: