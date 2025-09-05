Salone dell'Auto di Monaco 2025, il programma e le novità annunciate

Motori protagonisti dal 9 al 14 settembre (l'8 la giornata dedicata alla stampa) all'Iaa Mobility 2025, il Salone della mobilità che si terrà nei padiglioni della Fiera di Monaco di Baviera, con eventi anche nel centro della città. E' il primo appuntamento internazionale per il comparto dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana, che colpiscono in particolare i marchi tedeschi
E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione 2025 di IAA Mobility, il Salone di Monaco dedicato al mondo dell’auto e della mobilità che oltre alla classica esposizione nei padiglioni di Messe Munchen, coinvolgerà anche il centro della città bavarese come un vero e proprio Motor show diffuso. Diversi i brand che hanno confermato la loro presenza, sia internazionali che europei pronti a mostrare al grande pubblico nuovi modelli, anteprime mondiali e le principali novità in fatto di gamma e design. Forte ancora una volta la presenza dei brand cinesi mentre Ford sarà l’unico marchio americano al salone. Resistono i costruttori del Vecchio Continente, con le tedesche a guidare il gruppo.
Ad oggi saranno presenti all’IAA Mobility 2025: Aito, Audi, BMW, BYD, Omoda e Jaecoo, Cupra, Dongfeng Group, Ford, GAC, Genesis, Hyundai, Kia, Leapmotor, Lucid, Mercedes, MINI, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Skoda, smart Europe, Togg, Volkswagen e Xpeng. L’IAA Mobility si terrà nella fiera di Monaco e in alcuni luoghi della città dal 9 al 14 settembre, con l’8 settembre come giornata dedicata alla stampa di settore.
Le case presenti
Audi ha appena mostrato a Milano la nuova Concept C, manifesto di design firmato da Massimo Frascella. Sarà la grande protagonista dello stand dei Quattro Anelli, insieme alla nuova Q3 Sportback che ha debuttato online. Possibile che nell’occasione venga svelata anche la nuova Q7. Novità attese anche per RS6 Avant e per RS5.
Per BMW, l’IAA Mobility sarà l’occasione per far debuttare davanti al grande pubblico la nuova generazione di iX3, modello che porta al debutto la nuova piattaforma Neue Klasse oltre ad un nuovo linguaggio stilistico. All’IAA Mobility anche tutte le novità del gruppo Mini.
Per BYD il Salone di Monaco sarà l’occasione per mettere in mostra tutta la gamma di modelli attualmente in vendita in Europa ma anche per portare al debutto la nuova Seal 06 DM-1 Touring, versione station wagon con powertrain PHEV e tecnologia Super Hybrid DM. In Germania poi ci sarà anche il brand premium di BYD, Denza, con la Z9 GT.
OMODA & JAECOO presenterà tutte le ultime novità in arrivo sul mercato europeo: in particolare Omoda 7 e Jaecoo 5, che arriveranno entro la fine dell’anno anche sul mercato italiano.
Anche per Cupra il Salone di Monaco sarà l’occasione per dare un assaggio del nuovo corso stilistico, con l’unveil della showcar Tindaya. Spazio anche a Raval, la futura piccola di Martorell che trarrà ispirazione della UrbanRebel Concept svelata nel 2022.
Il Salone di Monaco sarà molto importante per Ford, pronta a rilanciare la sua presenza nel Vecchio Continente dopo aver salutato alcuni dei suoi modelli di punta, in primis Fiesta. In terra bavarese dovrebbe infatti essere mostrato il modello che raccoglierà l’erede di Ecosport, un SUV compatto che avrà sia powertrain elettrico che ibrido.
Genesis sarà presente con i suoi modelli G80, GV70 e GV60 ma soprattutto preparerà il terreno per l’arrivo ufficiale in Italia, con l’obiettivo di conquistare una fetta di mercato sfruttando anche l’ampliamento della gamma con vetture ibride in arrivo in futuro.
Hyundai invece ha annunciato che sarà presente con una concept car, la Three, che potrebbe anticipare l’arrivo su strada della Ioniq 3. Dai bozzetti mostrati, si tratta di una compatta elettrica dalle linee sportive, che sarà realizzata sulla piattaforma E-GMP.
Forte anche la presenza di Kia, con EV4 e la concept EV2, oltre all’anteprima europea di EV5 e del veicolo commerciale leggero PV5. La presenza in Germania sarà completata da EV3, il restyling della EV6 e la EV9.
Stellantis
Leapmotor sarà l’unico brand insieme a Opel del Gruppo Stellantis presente all’IAA Mobility, il primo dell'era Antonio Filosa. Il marchio cinese darò spazio alla Lafa 5, la compatta a 5 porte mostrata da alcuni tesser nelle scorse settimane ma potrebbe svelare anche la versione europea del SUV di piccole dimensioni B10 oltre alla berlina elettrica B01.
Al Salone di Monaco riflettori puntati anche su Mercedes che ha scelto la kermesse per mostrare al mondo la nuova GLC elettrica. Ancora non sappiamo molto su questa vettura, comparsa soltanto con la tradizionale livrea camouflage sino ad oggi. Le poche informazioni riguardano powertrain elettrico con diversi livelli di potenza e un’autonomia fino a 650 km con una sola ricarica. All’evento anche la nuova CLA Shooting Brake e la AMG-Project XX. Infine la Stella mostrerà il futuro dei van, con il VLE Prototype.
Anche Opel tra i grandi protagonisti del Salone bavarese: qui debutterà la Corsa GSE Vision Gran Turismo, prototipo che arriverà sulle piattaforme di gaming grazie a Gran Turismo 7 ma che dovrebbe anticipare anche diversi elementi di design che vedremo sulle vetture del Fulmine in futuro.
Polestar mostrerà l’attesa rivale della Tesla Model S e della Porsche Taycan, la Polestar 5 che promette oltre 800 CV di potenza. In Germania poi spazio anche alla Polestar 7con il prototipo che anticiperà la vettura in arrivo nel 2028.
A proposito di Porsche, il marchio di Zuffenhausen potrebbe svelare al mondo la nuova Cayenne elettrica, modello tanto importante quando discusso. A Monaco sarà mostrata anche la nuova 911 Turbo S che avrà un motore elettrificato come la GTS per una configurazione che dovrebbe superare i 640 CV.
All’IAA Mobility ci sarà anche Renault che potrebbe mostrare la versione di serie della nuova Twingo, comparsa sino ad ora soltanto sotto forma di concept car. L’occasione dovrebbe essere sfruttata anche per mostrare la nuova Clio.
Volkswagen
Tornando poi al Gruppo Volkswagen, il brand di Wolfsburg mostrerà al pubblico diverse novità. A partire dalla nuova T-Roc, dotata per la prima volta anche di powertrain full hybrid. All’IAA ci sarà poi anche la concept ID.2All, che diventerà ID.Polo rappresentando la nuova compatta di ingresso della gamma di VW. Skoda, che avrà un suo spazio nel “fuorisalone”, con l’anteprima della Vision O, prototipo che anticipa le wagon del futuro e la Vision 7S, il SUV di grandi dimensioni in arrivo nel 2026.
Infine Smart che farà debuttare davanti al grande pubblico la nuova #2 che prende il posto di fatto della storica Fortwo. Sarà elettrica e arriverà su strada nel 2026.
Le altre
Aito è il marchio dedicato alle automobili di Huawei e potrebbe mostrare al Salone di Monaco i suoi due modelli di punta, la Aito M5 e la Aito M7. GAC (Guangzhou Automotive Group) invece utilizzerà l’evento come vetrina per il suo debutto imminente in Europa. Togg, casa automobilistica turca dalle grandi ambizioni, al momento conta in gamma la sola T10F ma i suoi progetti di espansione nel Vecchio Continente potrebbero essere definiti meglio proprio in occasione della kermesse bavarese. All’IAA anche Dongfeng che potrebbe annunciare la commercializzazione in Europa della Box, la sua citycar elettrica, oltre a rafforzare la presenza del brand Forthing mentre Xpeng potrebbe svelare la versione europea della P7+. Infine Lucid, che di recente ha aperto gli ordini per il SUV elettrico Gravity, modello di generose dimensioni che assicura oltre 700 km di autonomia e un prezzo fissato negli USA a partire da 79.900 dollari.
