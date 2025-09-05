Salone dell'Auto di Monaco 2025, il programma e le novità annunciate

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione 2025 di IAA Mobility, il Salone di Monaco dedicato al mondo dell’auto e della mobilità che oltre alla classica esposizione nei padiglioni di Messe Munchen, coinvolgerà anche il centro della città bavarese come un vero e proprio Motor show diffuso. Diversi i brand che hanno confermato la loro presenza, sia internazionali che europei pronti a mostrare al grande pubblico nuovi modelli, anteprime mondiali e le principali novità in fatto di gamma e design. Forte ancora una volta la presenza dei brand cinesi mentre Ford sarà l’unico marchio americano al salone. Resistono i costruttori del Vecchio Continente, con le tedesche a guidare il gruppo.

Ad oggi saranno presenti all’IAA Mobility 2025: Aito, Audi, BMW, BYD, Omoda e Jaecoo, Cupra, Dongfeng Group, Ford, GAC, Genesis, Hyundai, Kia, Leapmotor, Lucid, Mercedes, MINI, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Skoda, smart Europe, Togg, Volkswagen e Xpeng. L’IAA Mobility si terrà nella fiera di Monaco e in alcuni luoghi della città dal 9 al 14 settembre, con l’8 settembre come giornata dedicata alla stampa di settore.