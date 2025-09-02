Audi Concept C, il nuovo manifesto di design dei Quattro Anelli

Debutta a Milano il nuovo corso stilistico della casa di Ingolstadt incarnato dalle forme di una "targa" con tetto rigido, arriverà su strada nel 2027
Il nuovo volto di Audi. Essenziale, minimalista e moderno, incarnato perfettamente da una sportiva elettrica a due posti con forme da roadster. Lei è Audi Concept C, manifesto stilistico che apre la strada al futuro dei Quattro Anelli.
Nella capitale del design
Il nuovo capitolo della storia del marchio di Ingolstadt viene scritto non a caso a Milano: nel cuore pulsante del design internazionale debutta in anteprima mondiale quello che è un archetipo nella storia del marchio, nuovo corso stilistico della casa automobilistica tedesca firmato dall’italiano Massimo Frascella.
Non si tratta però soltanto di una semplice concept car: vedremo su strada la sua derivata già nel 2027, introducendo di fatto per la prima volta nella storia di Audi una vettura con configurazione “targa”, dotata di tetto rigido apribile elettricamente. Qui poi ci sono anche gli stilemi che caratterizzeranno i prossimi modelli della gamma del brand tedesco.
Pulizia delle forme
Una forte verticalità, la nuova calandra ma anche i nuovi gruppi ottici a quattro elementi orizzontali. Su Concept C la pulizia delle forme e le linee geometriche enfatizzate dall’uso dell’alluminio e della livrea color Titanio trasmettono sportività ma anche purezza e muscolarità. E pur proiettata al futuro, questa nuova pagina della storia del brand omaggia anche il suo Heritage, specialmente al frontale con chiari richiami all’iconica Auto Union Type C del 1936 e alla A6 del 2004. La linea di spalla ben marcata poi fa riferimento all’Audi TT, altro modello centrale nella storia recente del brand.
Forme architettoniche e geometrie ben definite caratterizzano l’abitacolo: il volante è rotondo, con comandi fisici e i quattro anelli in metallo, ampio l’uso di materiali ricercati, come il neoprene e il tessuto in lana. Quest’ultimo nelle portiere integra anche gli altoparlanti del sistema audio, favorendo anche la diffusione del suono. Analogico e digitale si sposano perfettamente, per una tecnologia non invasiva, al punto che il display dell’infotainment se non necessario può sparire nella plancia. Audi scrive una nuova pagina della sua storia, dove essenzialità, tecnicità, intelligenza ed emozione sono i pilastri e Concept C il centro di una nuova filosofia stilistica pronta a portare i Quattro anelli sulle strade di domani.