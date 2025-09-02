Audi Concept C, il nuovo manifesto di design dei Quattro Anelli

Il nuovo volto di Audi. Essenziale, minimalista e moderno, incarnato perfettamente da una sportiva elettrica a due posti con forme da roadster. Lei è Audi Concept C, manifesto stilistico che apre la strada al futuro dei Quattro Anelli.

Pulizia delle forme

Una forte verticalità, la nuova calandra ma anche i nuovi gruppi ottici a quattro elementi orizzontali. Su Concept C la pulizia delle forme e le linee geometriche enfatizzate dall’uso dell’alluminio e della livrea color Titanio trasmettono sportività ma anche purezza e muscolarità. E pur proiettata al futuro, questa nuova pagina della storia del brand omaggia anche il suo Heritage, specialmente al frontale con chiari richiami all’iconica Auto Union Type C del 1936 e alla A6 del 2004. La linea di spalla ben marcata poi fa riferimento all’Audi TT, altro modello centrale nella storia recente del brand.

Forme architettoniche e geometrie ben definite caratterizzano l’abitacolo: il volante è rotondo, con comandi fisici e i quattro anelli in metallo, ampio l’uso di materiali ricercati, come il neoprene e il tessuto in lana. Quest’ultimo nelle portiere integra anche gli altoparlanti del sistema audio, favorendo anche la diffusione del suono. Analogico e digitale si sposano perfettamente, per una tecnologia non invasiva, al punto che il display dell’infotainment se non necessario può sparire nella plancia. Audi scrive una nuova pagina della sua storia, dove essenzialità, tecnicità, intelligenza ed emozione sono i pilastri e Concept C il centro di una nuova filosofia stilistica pronta a portare i Quattro anelli sulle strade di domani.