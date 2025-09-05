Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

Auto fotogallery
17 foto

Inizia una "nuova era" per l'azienda bavarese, che svela a Monaco, poco prima dell'inizio del salone dell'auto, la nuova iX3, 100% elettrica con autonomia oltre gli 800 km. Sarà nelle concessionarie Bmw alla fine del primo trimestre del 2026, il listino parte da 69.900 euro

A cura di Stefano Santini

ULTIME FOTOGALLERY

Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

Auto

Inizia una "nuova era" per l'azienda bavarese, che svela a Monaco, poco prima dell'inizio del...

17 foto

Auto, i modelli in uscita a settembre 2025: da Symbioz a Micra

Auto

Settembre porterà con sé diversi debutti di nuovi modelli ma anche di aggiornamenti di vetture...

5 foto

Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Mondo

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington...

9 foto

Giorgio Armani, l’addio nelle prime pagine di tutto il mondo. FOTO

Mondo

La moda perde il suo re. Lo stilista e imprenditore, simbolo del made in Italy, è morto ieri a 91...

19 foto

Bambini in viaggio, 10 esperienze da non perdere in Danimarca. FOTO

Lifestyle

Dai Giardini di Tivoli di Copenaghen al castello di Egeskov, dal parco di divertenti Legoland di...

16 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

    Auto

    Inizia una "nuova era" per l'azienda bavarese, che svela a Monaco, poco prima dell'inizio del...

    17 foto

    Salone dell'Auto di Monaco 2025, il programma e le novità annunciate

    Gianluca Sepe

    Auto, i modelli in uscita a settembre 2025: da Symbioz a Micra

    Auto

    Settembre porterà con sé diversi debutti di nuovi modelli ma anche di aggiornamenti di vetture...

    5 foto