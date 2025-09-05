Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

Inizia una "nuova era" per l'azienda bavarese, che svela a Monaco, poco prima dell'inizio del salone dell'auto, la nuova iX3, 100% elettrica con autonomia oltre gli 800 km. Sarà nelle concessionarie Bmw alla fine del primo trimestre del 2026, il listino parte da 69.900 euro
A cura di Stefano Santini
- BMW presenta il primo modello della Neue Klasse prodotto in serie: la nuova BMW iX3 dichiara un'autonomia fino a 805 chilometri e una potenza di ricarica massima di 400 kW. Nuova architettura elettronica e software, che include quattro computer ad alte prestazioni
- In attesa dell'apertura ufficiale del salone dell'auto di Monaco la casa bavarese, proprio a Monaco, ha voluto celebrare la prima mondiale della sua "nuova era". Il primo modello della Neue Klasse sarà prodotto nel nuovo stabilimento del BMW Group a Debrecen, in Ungheria. La prima variante del SAV completamente elettrico che uscirà dalla linea di produzione a partire dall'autunno 2025 sarà la BMW iX3 50 xDrive.
- Il listino parte da 69.900 euro e arriva a 76.400 per il top di gamma M Sport Pro. Sarà nelle concessionarie Bmw alla fine del primo trimestre del 2026 pronta ad offrire "il primo assaggio su strada della nuova era del puro piacere di guidare".
- Il lancio sul mercato avverrà in Europa nella primavera del 2026 e negli Stati Uniti nell'estate del 2026. Sempre a partire dall'estate del 2026, inizieranno le consegne di una variante della nuova BMW iX3 prodotta nello stabilimento di Shenyang, pensata appositamente per soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti in Cina
- Nel frontale spiccano i reni Bmw e la calandra che - grazie ai segmenti a Led - creano una firma luminosa che assume il ruolo precedentemente svolto Dale cromature. La disposizione verticale della calandra scolpita richiama la quella della 1600 e della 2002ti degli Anni '60, auto che fecero parte della Neue Klasse del tempo
- La BMW iX3 50 xDrive è alimentata da due motori elettrici, che insieme generano una potenza di 345 kW/469 CV e una coppia di 645 Nm (475 lb-ft). Accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h (130 mph).
- L’abitacolo è focalizzato sull’attenzione verso il guidatore e sul comfort per tutti i passeggeri a bordo. Le linee del quadro strumenti “fluttuante” proseguono direttamente nei grandi pannelli di rivestimento delle portiere, creando un effetto avvolgente per i passeggeri. Ampie le superfici vetrate e tetto panoramico opzionale
- Lunga 4.782 millimetri, larga 1.895 millimetri e alta 1.635 millimetri, ha le proporzioni tipiche di un SAV. La capacità del vano di carico può essere aumentata da 520 a un massimo di 1.750 litri, ribaltando gli schienali dei sedili posteriori secondo necessità. Un vano aggiuntivo sotto il cofano consente di trasportare altri 58 litri di carico
- L’Heart of Joy, uno dei quattro “super cervelli” dell'architettura elettronica della Neue Klasse, gestisce la trazione e le dinamiche di guida. Questa unità di controllo ad alte prestazioni è responsabile della trazione, della frenata, del recupero energetico e dello sterzo, ed elabora le informazioni fino a dieci volte più velocemente rispetto alle tradizionali unità di controllo.
- La batteria ha una capacità energetica utilizzabile di 108,7 kWh, che consente un'autonomia fino a 805 chilometri (500 miglia) nel ciclo WLTP. Potenza di ricarica massima di 400 kW che consente il rifornimento presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua a 800 V, aggiungendo fino a 372 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. La batteria ad alta tensione può essere ricaricata dal 10 all'80% della sua capacità in 21 minuti
- La parte posteriore ha un look potente con fari che rappresentano un'interpretazione orizzontale della caratteristica forma a L di Bmw
- Elemento distintivo dell'esperienza digitale è il Panoramic iDrive, che eleva ulteriormente l'intuitività d'uso e l'attenzione al guidatore, caratteristiche a cui Bmw ha sempre attribuito grande importanza. Nel cockpit disposto orizzontalmente il nuovo sistema Bmw Panoramic iDrive, basato sull'Operating System X, che integra display, geometria e design di luci e suoni in un'esperienza olistica, personalizzabile tramite i My Modes
- "La Neue Klasse è il nostro progetto più importante per il futuro e segna un enorme progresso in termini di tecnologie, esperienza di guida e design", afferma Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. "Ogni aspetto di essa è nuovo, ma al tempo stesso è più BMW che mai. L'intera gamma di prodotti beneficerà delle innovazioni della Neue Klasse, a prescindere dalla tecnologia di propulsione”.
- Durante la world premiere a Monaco è stata mostrata in anteprima anche la successiva berlina i3, sempre 100% elettrica
- Le innovazioni introdotte in termini didesign e tecnologia - precisa Bmw - plasmeranno l'intera gamma di modelli del marchio in futuro, compresi quelli con motori benzina e diesel con l'integrazione in 40 auto nuove e aggiornate entro il 2027.
- La nuova BMW iX3 sarà disponibile con una verniciatura opaca e cinque finiture metallizzate al lancio. In alternativa ai cerchi in lega leggera da 20 pollici montati di serie, i clienti potranno scegliere tra una selezione esclusiva di nuovi cerchi in lega leggera (da 20, 21 e 22 pollici) disponibili come optional. La gamma include anche cerchi in lega leggera BMW M e BMW Individual, alcuni dei quali disponibili nella versione Air Performance, ottimizzati sia dal punto di vista aerodinamico che del peso.
- Obiettivo di BMW è la sostenibilità e quindi ridurre ulteriormente le emissioni di CO2e lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’impronta di carbonio della nuova BMW iX3 50 xDrive lungo l'intero ciclo di vita è inferiore del 34% rispetto a quella del modello precedente. Circa un terzo della nuova BMW iX3 è realizzato con materie prime secondarie