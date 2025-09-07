Esplora tutte le offerte Sky
Volkswagen ID.Cross concept, ecco la futura T-Cross elettrica: arriva nel 2026. FOTO

Il brand di Wolfsburg svela al Salone di Monaco 2025 la nuova ID.Cross Concept, SUV a batteria che di fatto sarà la versione full electric di T-Cross. Arriverà nel 2026 ed è lunga 4,15 metri. Motore elettrico da 155 kW, 211 CV e un’autonomia dichiarata fino a 420 km. Prezzo si annuncia sotto i 30mila euro. Ecco tutte le novità del marchio Volkswagen, anche dei brand Skoda e Cupra

A cura di Stefano Santini e Gianluca Sepe

