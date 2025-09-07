Volkswagen ID.Cross concept, ecco la futura T-Cross elettrica: arriva nel 2026. FOTO
Il brand di Wolfsburg svela al Salone di Monaco 2025 la nuova ID.Cross Concept, SUV a batteria che di fatto sarà la versione full electric di T-Cross. Arriverà nel 2026 ed è lunga 4,15 metri. Motore elettrico da 155 kW, 211 CV e un’autonomia dichiarata fino a 420 km. Prezzo si annuncia sotto i 30mila euro. Ecco tutte le novità del marchio Volkswagen, anche dei brand Skoda e Cupra
A cura di Stefano Santini e Gianluca Sepe
- Volkswagen svela i progetti futuri al Salone di Monaco. La gamma elettrica si arricchisce di quattro nuovi modelli: l'ID. Cross Concept, che si unisce a ID.2 all, ID.GTI Concept e ID.Every1
- La nuova ID.Cross Concept, SUV a batteria che di fatto sarà la versione full electric di T-Cross arriverà nel 2026 ed è lunga 4,15 metri con un passo di 2,60 metri che offre tanto spazio: il bagagliaio ha una capacità di 450 litri a cui si aggiunge il frunk anteriore da 25 litri.
- A bordo c’è un volante multifunzione, con doppio schermo, da 11’’ per il quadro strumenti e 13’’ per il touch screen dell’infotainment con un ambiente confortevole e ben studiato grazie anche alla scelta specifica dei materiali.
- Sotto pelle un motore elettrico da 155 kW, 211 CV. Il prototipo utilizza la piattaforma MEB, in fase di aggiornamento verso la nuova versione MEB+, con annunciati miglioramenti su motori, batterie e software.
- La batteria ad alto voltaggio integrata nel pianale garantisce un'autonomia stimata di 420 km (WLTP). Il sistema è interamente progettato in Europa. e un’autonomia dichiarata fino a 420 km.
- L'ID.Cross Concept adotta un design chiamato "Pure Positive", basato su tre principi: stabilità, simpatia e un "ingrediente segreto". Si ispira alle icone del marchio come Golf e Volkswagen Bus. Il prototipo misura 4.156 mm in lunghezza, con passo di 2.601 mm, larghezza di 1.839 mm e altezza di 1.588 mm.
- Cerchi da 21" Balboa, progettati con Goodyear, e pneumatici 235/40 R21 con disegno coordinato. L'abitacolo è per 5 passeggeri. 450 litri la capacità nel bagagliaio, più un frunk anteriore da 25 litri. Sedili completamente ribaltabili.
- La nuova T-Cross elettrica si annuncia avrà un prezzo inferiore ai 30mila euro
- Accanto a ID.Cross Concept anche ID.Polo, la versione di serie di ID.2 all e la sua declinazione sportiva ID.Polo GTI
- Mostrata anche la versione sportiva della ID.Polo, la GTI
- Per i 50 anni di Volkswagen Polo a Monaco messi in mostra tutti i modelli storici dell'auto tedesca
- Dopo il debutto mondiale, passerella davanti al grande pubblico anche per nuova T-Roc, seconda generazione del SUV compatto di Wolfsburg. Più grande e più tech, avrà anche un’inedita powertrain full hybrid. Ordini già aperti per la versione MHEV con consegne nel 2026
- In mostra anche la ID.Every1, la piccola taglia elettrica del futuro di Volkswagen
- Svelata la show car Škoda Epiq che anticipa il prossimo City SUV 100% elettrico, la cui produzione è prevista per il 2026. E' il primo modello a essere interamente creato sfruttando il linguaggio di design Modern Solid Škoda. Bagagliaio da 475 litri, autonomia fino a 425 km e prezzo di partenza paragonabile alla sua controparte ICE, Škoda Kamiq
- Il marchio spagnolo del gruppo presenta la CUPRA Raval camuffata, svelando i primi dettagli della sua nuova auto elettrica urbana ispirata a uno dei quartieri più iconici e dinamici di Barcellona. Sarà lanciata nel 2026. Prestazioni esclusive per la versione top (166kW): sedili CUP Bucket, DCC Sport, modalità ESC OFF, cerchi da 19” con pneumatici larghi 235 mm e differenziale elettronico antislittamento VAQ