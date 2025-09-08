Cupra Tindaya, la nuova showcar del marchio spagnolo. FOTO E VIDEO

La nuova maschera frontale nera prende vita grazie alla specifica illuminazione, come nel respiro di chi si sta svegliando. La firma luminosa è affidata a forme triangolari progressive, con uno muso da squalo molto accentuato e un’anteriore distintivo con specifici elementi aerodinamici. Qui trova posto anche il logo Cupra, illuminato. Le proposizioni sono ben marcate, con ruote da 23’’ e una pronunciata altezza da terra. La silhouette è quella di una fastback, accentuandone l’animo sportivo grazie anche al doppio spoiler.