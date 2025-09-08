Cupra Tindaya, la nuova showcar del marchio spagnolo. FOTO E VIDEO

Introduzione
Svelata a Monaco di Baviera la nuova concept car della casa spagnola, manifestao del futuro linguaggio di design di Cupra. Sedute flottanti, muso imponente e volante che richiama il mondo delle corse.
Quello che devi sapere
No drivers, no Cupra
Un’idea semplice ma al tempo stesso radicale, dal quale ha preso vita Tindaya, la nuova showcar del marchio spagnolo che mostra la visione e il futuro linguaggio stilistico del brand. Il nuovo manifesto dell’evoluzione di Martorell è stato mostrato in anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco, tra le novità più interessanti della kemesse tedesca.
Un nome "vulcanico"
Una concept dal cuore selvaggio e ribelle, come il DNA di Cupra e come testimonia il nome, derivato dalla montagna vulcanica di Fuerteventura. I toni dell’isola e dell’Oceano Atlantico che la circonda ritornano anche nelle scelte cromatiche e materiche
Muso da squalo
La nuova maschera frontale nera prende vita grazie alla specifica illuminazione, come nel respiro di chi si sta svegliando. La firma luminosa è affidata a forme triangolari progressive, con uno muso da squalo molto accentuato e un’anteriore distintivo con specifici elementi aerodinamici. Qui trova posto anche il logo Cupra, illuminato. Le proposizioni sono ben marcate, con ruote da 23’’ e una pronunciata altezza da terra. La silhouette è quella di una fastback, accentuandone l’animo sportivo grazie anche al doppio spoiler.
Le dimensioni
Un attento gioco di geometrie, linee e sottrazioni di volumi rendono TIndaya muscolare, sportiva e di grande impatto. Generose poi le dimensioni, con 4.72 metri ma sbalzi ridottissimo che ne aumentando l’abitabilità. La livrea cambia tonalità dal frontale al posteriore, passando dal grigio metallizzato intenso, che evoca il vicino Oceano Atlantico, a un beige tenue che fonde i toni della terra arida e del calore della montagna.
Volante da corsa
L’abitacolo è incentrato sul guidatore, con configurazione 2+2. C’è un cruscotto scolpito, il Driver Axis con display a forma libera da 24’’ mentre il volante richiama il mondo delle corse e del gaming con pulsanti satellitari.
Il Gioiello
Esperienza fisica e digitale si fonde nel Gioiello, un prisma di vetro che funge interfaccia specifica per controllare l’esperienza di bordo, dalle luci ambientali ai suoni.
Sedute flottanti
Le sedute invece sono flottanti, incastonate direttamente sulla struttura centrale che come una vera spina dorsale corre lungo tutto l’abitacolo, contribuendo a sottolineare ulteriormente l’effetto “vivo” di questa showcar. Grande cura nella scelta dei rivestimenti, con pelle vegana, neoprene e alluminio stampato in 3D.
Emozione della Tribe
Elevare le emozioni al massimo. Per chi si trova al volante ma anche per chi guarda Tindaya per la prima volta. Una rivoluzione senza vincoli, che si rivolge alla Tribe, una manifestazione dell’animo più profondo di Cupra.