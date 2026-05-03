MG, prezzo, motore e autonomia delle elettriche in gamma: da MG4 a Cyberster
Cinque anni sul mercato italiano e una crescita costante. MG Motor rappresenta una delle realtà automobilistiche in ascesa nel nostro Paese che in pochi anni dal suo ritorno in maniera concreta è stata capace di consolidare e migliorare costantemente i suoi risultati. Il full hybrid rappresenta una certezza per il brand inglese controllato dal colosso cinese SAIC ma in gamma sono presenti anche alcuni modelli elettrici che contribuiscono ai successi sul mercato
- Come ad esempio la MG4, segmento C da poco meno di 4,30 metri e con un passo di 2,70 metri. Questo modello è disponibile con due tagli batteria, da 51 e da 64 kWh per un’autonomia che può arrivare fino a 367 km. La potenza di sistema invece può arrivare fino a 204 CV. Prezzo a partire da 31.010 euro.
- Nel 2026 però arriverà in Italia la nuova MG4 Urban, evoluzione dell’attuale MG4 Electric. Cambia il design, con linee più morbide e proporzioni più definite, oltre ad una nuova firma ottica. A bordo ritroviamo un doppio schermo, da 8,8’’ per quadro strumenti e 15,6’’ per l’infotainment. In Europa arriverà con due tagli batteria, da 43 kWh o da 53,9 kWh, con potenza rispettivamente da 110 o 118 kW e autonomia di 323 oppure 415 km. Ancora da definire il prezzo per il nostro Paese.
- Alla gamma di modelli elettrici di MG si è aggiunta poi anche la S5, crossover a batteria dal look minimal e razionale. E’ disponibile con batteria da 49 oppure da 64 kWh, con powertrain da 170 oppure 231 CV e autonomia fino a 480 km con il taglio di accumulatore più grande. In questo caso il prezzo parte da 32.990 euro.
- Infine la più sportiva e affascinante tra i modelli attualmente disponibili sul mercato. Si tratta della MG Cyberster, roadster a batteria disponibile in versione RWD o AWD, con una batteria da 77 kWh lordi, 74 kWh netti. La powertrain eroga 340 CV nella versione mono motore mentre in quella con due motori elettrici, ha una potenza complessiva di 510 CV. L’autonomia invece va da 443 a oltre 500 km. Il prezzo parte da 63.000 euro.