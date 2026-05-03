Cinque anni sul mercato italiano e una crescita costante. MG Motor rappresenta una delle realtà automobilistiche in ascesa nel nostro Paese che in pochi anni dal suo ritorno in maniera concreta è stata capace di consolidare e migliorare costantemente i suoi risultati. Il full hybrid rappresenta una certezza per il brand inglese controllato dal colosso cinese SAIC ma in gamma sono presenti anche alcuni modelli elettrici che contribuiscono ai successi sul mercato