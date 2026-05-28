Motor Valley Fest 2026, al via oggi l'evento a Modena: il programma

Dal 28 al 31 maggio la città emiliana sarà capitale dell’automotive per la nuova edizione dell’evento dedicato non soltanto ai motori ma anche all’evoluzione della mobilità grazie ad una manifestazione diffusa che coinvolgerà le principali realtà della Terra dei Motori, istituzioni e università

Il Motor Valley Fest torna a Modena. L’edizione 2026 del festival diffuso dedicato ai motori andrà in scena dal 28 al 31 maggio con una quattro giorni di eventi che celebreranno le eccellenze italiane dell’auto, il design ma anche la trazione industriale e le novità in termini tecnologiche e di mobilità. La manifestazione si terrà come sempre in diversi luoghi e anche in circuito, dalle piazze ai teatri, consentendo ai visitatori di accedere ad un grande numero di eventi per la maggior parte gratuiti.

L’ottava volta per Motor Valley Fest Ad aprire l’ottava edizione di Motor Valley Fest ci sarà il convegno inaugurale presso il Teatro Storchi di Modena, in programma giovedì 28 maggio, sul tema “Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility”. Sarà questo l’evento che aprirà ufficialmente i lavori del Motor Valley Fest, un momento di confronto internazionale sulle sfide globali dell’automotive e dell’industria tecnologica. I giovani invece saranno protagonisti con i Talent Talk del format Innovation & Talent, che si svolgeranno dal 28 al 30 maggio 2026 nella sede del Collegio San Carlo di Modena. Approfondimento 'Motor Valley Fest', un'immersione tra due e quattro ruote

Le novità dell’edizione 2026 Tra le novità dell’edizione 2026, il ritorno del Best of Motor Valley all’interno del Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena, dove saranno esposte le supercar, moto e vetture d’epoca dei brand più famosi e degli autodromi della Motor Valley. Protagonisti dunque i brand più importanti della Terra dei Motori, come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara, insieme agli autodromi regionali, Autodromo di Modena, Autodromo di Varano de Melegari, Misano World Circuit, Autodromo di Imola. Approfondimento Ferrari Purosangue, arriva configurazione Handling Speciale

Non solo eccellenze moderne Accanto a talk, eventi ed esposizioni, gli appassionati potranno anche visitare mostre e musei della Motor Valley che saranno aperti gratuitamente. E a proposito di tradizione, il programma dell’ottava edizione conferma anche ardui e parate di auto storiche. Tra gli eventi dedicati alle ruote classiche, il Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme alla sua 26 edizione, con 60 esclusive auto storiche di alta gamma. Special Guest 2026 il Registro Internazionale Touring Superleggera. La mattina del 31 le auto in Concorso saranno presentate davanti alla prestigiosa Giuria a Salvarola Terme. Nel primo pomeriggio arriveranno a Modena, di fronte al Palazzo Ducale in Piazza Roma, dove si terranno le premiazioni per classi e proclamazione della ‘Best of Show”. Approfondimento Lamborghini Fenomeno Roadster, la nuova new off del Toro