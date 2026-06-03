Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Bab El-Mandeb, perché lo stretto è importante per i traffici globali

Stretto Bab el-Mandeb a rischio chiusura, perché è vitale per i traffici globali

Mondo fotogallery
7 foto
Ansa e SkyTG24

Dopo Hormuz, al centro dell’attenzione mondiale c’è ora lo Stretto di Bab El-Mandeb, vera porta di accesso al Mar Rosso: l’Iran, pur non controllandolo direttamente, ne minaccia la chiusura attraverso l'aiuto in Yemen dei fedeli alleati Houthi. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24 andato in onda il 2 giugno 2026

ULTIME FOTOGALLERY

Festa 2 giugno, parata e celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica

Politica

Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana, e dopo l'omaggio all'Altare della Patria...

23 foto
Roma - Il Presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria, oggi 2 giugno 2026. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana dominano le prime pagine dei giornali...

17 foto

Buon 2 giugno, immagini per augurare buona Festa della Repubblica

Lifestyle

Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale per la nascita della Repubblica Italiana....

10 foto

Midterm Usa, scontro sulla riforma dei collegi elettorali: gli scenari

Mondo

A cinque mesi dal voto di Midterm, Repubblicani e Democratici duellano sul gerrymandering, il...

10 foto
il campidoglio e due grafiche di numeri

Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare 2 giugno

Lifestyle

Il 2 giugno, festa della Repubblica, non è solo un giorno speciale per la nostra identità...

5 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, massiccio attacco russo: 21 morti e oltre 100 feriti

    Mondo

    Raid lanciati da Mosca contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre...

    Trump: "È ora di accordo". Missile Usa su nave: violava blocco Hormuz

    Mondo

    A Washington nuovo round di colloqui tra i due Paesi. Le forze statunitensi hanno lanciato un...

    Roma, litiga col vicino e lo uccide a coltellate: arrestato un 18enne

    Cronaca

    L'omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 21 in un palazzo in zona Primavalle. Non sarebbe stata...