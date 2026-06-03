Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kate Middleton in abito rosso a Londra per un evento del Cancer Research UK. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

La principessa del Galles ha preso parte al ricevimento organizzato dal Cancer Research UK per celebrare il 125° anniversario dell'ente benefico. L’evento si è tenuto il 2 giugno al St James's Palace, a Londra. Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un abito rosso e bianco coordinato alle decolletes e alla borsetta della stessa tonalità di rosso. Presente anche Re Carlo

ULTIME FOTOGALLERY

Russia, attacco di droni ucraini su San Pietroburgo. FOTO

Mondo

Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il Forum Economico internazionale voluto da Vladimir...

9 foto

Bab el-Mandeb, perché lo Stretto è importante per i traffici globali

Mondo

Dopo Hormuz, al centro dell’attenzione mondiale c’è ora lo Stretto di Bab El-Mandeb, vera porta...

7 foto
Bab El-Mandeb, perché lo stretto è importante per i traffici globali

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Le celebrazioni in occasione del 2 giugno e le parole del Presidente Mattarella, gli attacchi...

16 foto

Rafael Nadal compie 40 anni, carriera e trofei del tennista spagnolo

Sport

Il fuoriclasse maiorchino protagonista di 20 anni di successi straordinari, segnati anche dalle...

14 foto
Rafael Nadal

Giornata mondiale bicicletta, le 10 migliori e-bike sotto i 3mila euro

Lifestyle

Con un budget di 3mila euro è possibile acquistare e-bike di ottima qualità, dotate di motori...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Cavalli fuggiti, indagato agente che ha acceso fuochi d'artificio

    Cronaca

    Si tratta dell'agente della Polizia municipale che avrebbe acceso i petardi durante le prove...

    Roland Garros, oggi i quarti: Cobolli e il derby Berrettini-Arnaldi

    Sport

    Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi nei quarti di finale del tabellone singolare maschile:...

    Raid Usa su Qeshm, Iran attacca Kuwait. Trump: Da Teheran no nucleare

    live Mondo

    Gli Usa hanno attaccato l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando...