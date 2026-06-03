La principessa del Galles ha preso parte al ricevimento organizzato dal Cancer Research UK per celebrare il 125° anniversario dell'ente benefico. L’evento si è tenuto il 2 giugno al St James's Palace, a Londra. Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un abito rosso e bianco coordinato alle decolletes e alla borsetta della stessa tonalità di rosso. Presente anche Re Carlo