Kate Middleton in abito rosso a Londra per un evento del Cancer Research UK. FOTO
La principessa del Galles ha preso parte al ricevimento organizzato dal Cancer Research UK per celebrare il 125° anniversario dell'ente benefico. L’evento si è tenuto il 2 giugno al St James's Palace, a Londra. Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un abito rosso e bianco coordinato alle decolletes e alla borsetta della stessa tonalità di rosso. Presente anche Re Carlo
- Nuovo impegno pubblico per Kate Middleton. La principessa di Galles il 2 giugno ha preso parte all’evento organizzato dal Cancer Research UK per celebrare il 125° anniversario dell'ente benefico.
- Il ricevimento si è tenuto al St James's Palace, una delle eleganti tenute reali di Londra. Qui ricercatori, sostenitori e altre personalità di spicco del panorama scientifico britannico e non solo si sono riuniti per celebrare i progressi della scienza nella lotta contro il cancro.
- Kate Middleton per l’occasione ha sfoggiato un abito elegante, sofisticato e allo stesso tempo allegro. Firmato Rodarte, il vestito midi dal tessuto morbido è caratterizzato da un colore sgargiante: la base rossa è decorata da un motivo a pois e cuoricini bianchi, con il colletto a reverse bianco e una cintura della stessa fantasia dell’abito che stringe in vita.
- A completare il look alcuni accessori minimal che si adattano perfettamente all’abito e all’occasione. La principessa di Galles ha indossato ai piedi delle decolletes firmate Gianvito Rossi di colore rosso, perfettamente in tinta con la borsetta a mano: una clutch del marchio italiano Miu Miu.
- Sempre minimal ed eleganti i gioielli indossati dalla futura regina che ha optato per una collana con ciondolo in rubino e orecchini di diamanti abbinati.
- Quello della lotta ai tumori è un tema che tocca da vicino Kate Middleton che all’inizio del 2025 ha annunciato di essere in remissione dal cancro che l’aveva colpita l’anno precedente costringendola a mettere in pausa tutti i suoi impegni reali. Dall’inizio del 2026 la principessa ha ripreso tutti i suoi doveri istituzionali, compresi i viaggi all’estero come quello compiuto nel mese di maggio a Reggio Emilia.
- Al ricevimento in occasione del 125° anniversario del Cancer Research UK c’era anche Re Carlo III. Il sovrano ha preso parte insieme alla cognata all’iniziativa dell’ente benefico per promuovere e sensibilizzare la lotta ai tumori. Il re, così come Kate, nel 2024 ha condiviso pubblicamente la propria diagnosi di cancro e le successive terapie che, sebbene diminuite dopo le incoraggianti notizie dei medici, proseguono tuttora.
- La futura regina si è intrattenuta parlando con i vari ospiti della serata, compresi ricercatori, medici e volontari impegnati quotidianamente nella prevenzione e nel trattamento oncologico. All’evento era possibile osservare installazioni immersive dedicate alle innovazioni mediche passate e future.