La prova della versione celebrativa per i cinquant’anni della sigla sportiva del marchio tedesco declinata sulla compatta best seller. Il modello ha diversi richiami stilistici alla tradizione, sia fuori che dentro l’abitacolo ma soprattutto rappresenta la Golf GTI più potente di sempre, capace di far siglare anche un record sul circuito del Nurburgring. Prezzo a partire da 54.700 euro
A volte bastano poche parole o come in questo caso poche lettere per esprimere al meglio un concetto. Dalle parti di Wolfsburg, nel 1976, è bastato fissarne tre sulla carrozzeria di una Golf per creare un mito: GTI. Tre lettere che furono in grado di rendere veloce e divertente da guidare un’auto normale, l’auto di tutti i giorni, trasformata in una hot hatch che ha appassionato milioni di automobilisti.
La GTI dei record
E così a 50 anni di distanza in Volkswagen non hanno smesso di credere che tre lettere possano fare ancora la differenza. Da qui nasce la Golf GTI Edition 50, la più potente di sempre. Una vettura pensata per inserirsi nel solco di una tradizione declinata su otto generazioni e ancora capace di far divertire e far battere il cuore dei clienti più focalizzati al mondo delle prestazioni.
Design esterno
I loghi celebrativi non sono gli unici elementi stilistici a rendere unica questa vettura, con finiture specifiche per il marchio VW e il nero che invece caratterizza terminali di scarico, tetto e calotte degli specchietti. Al frontale poi spicca anche la presa d’aria maggiorata e vanta un assetto ribassato di 15 mm rispetto alla GTI tradizionale.
Interni
In abitacolo ritornano gli abbinamenti cromatici degli esterni: c’è il nero anodizzato per le maniglie delle portiere, il verde per i sedili con motivo Tartan sui fianchetti e dettagli in rosso per la pedaliera in alluminio e per le cinture di sicurezza.
Approfondimento
Volkswagen Golf GTI Edition 50, l'auto che celebra i 50 anni
Motore
La Golf GTI più potente di sempre vanta un 2.0 turbo TSI da 325 CV e 420 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h che si consuma in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. La più potente dunque ma anche la più veloce visto il record fatto segnare al Nurburgring. Un'evoluzione incredibile se si pensa che la prima GTI aveva “solo” 110 CV e impiegava 9 secondi sulla 0-100, pesando solo 810 kg. Una serie speciale inizialmente prevista in soli 5.000 esemplari e che invece fu capace di venderne quasi 500.000.
Performance Pack
La 50 Edition poi può diventare ancor di più se si sceglie il Performance Pack che comprende ammortizzatori e sospensioni specifiche, cerchi forgiati e scarico in titanio solo per citare alcuni degli elementi speciali inclusi nei 4.300 euro di opzionali che consentono anche un risparmio sulla bilancia di 25 kg. Un risultato ottenuto in particolare grazie ai cerchi Warmenau da 19” forgiati, allo scarico Akrapovic in titanio e ai pneumatici Bridgestone Potenza Race sviluppati appositamente per questa vettura.
Come va Volkswagen Golf GTI
Anche se forse l’habitat naturale di questa vettura sarebbe la pista, anche su strada la nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 si comporta in maniera naturale, con un assetto neutro merito della nuova taratura delle sospensioni, con un posteriore molto preciso e una reattività dello sterzo che ci ha consentito di divertirci tra le curve della Valpolicella. Il tutto con un bel suono nelle orecchie amplificato dallo scarico in titanio che dà voce nel modo giusto al 2.0 TSI.
Prezzo e gamma
La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 ha un prezzo di 54.700 euro e si colloca così tra GTI da 265 CV e R 4Motion da 333 CV. Forgiata sull’asfalto dell’Inferno Verde attraverso otto generazioni, la versione più performante della compatta tedesca raggiunge quello che ad oggi è il suo apice a mezzo secolo dal debutto.