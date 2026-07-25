La prova della versione celebrativa per i cinquant’anni della sigla sportiva del marchio tedesco declinata sulla compatta best seller. Il modello ha diversi richiami stilistici alla tradizione, sia fuori che dentro l’abitacolo ma soprattutto rappresenta la Golf GTI più potente di sempre, capace di far siglare anche un record sul circuito del Nurburgring. Prezzo a partire da 54.700 euro

E così a 50 anni di distanza in Volkswagen non hanno smesso di credere che tre lettere possano fare ancora la differenza. Da qui nasce la Golf GTI Edition 50, la più potente di sempre. Una vettura pensata per inserirsi nel solco di una tradizione declinata su otto generazioni e ancora capace di far divertire e far battere il cuore dei clienti più focalizzati al mondo delle prestazioni.

A volte bastano poche parole o come in questo caso poche lettere per esprimere al meglio un concetto. Dalle parti di Wolfsburg, nel 1976, è bastato fissarne tre sulla carrozzeria di una Golf per creare un mito: GTI. Tre lettere che furono in grado di rendere veloce e divertente da guidare un’auto normale, l’auto di tutti i giorni, trasformata in una hot hatch che ha appassionato milioni di automobilisti.

In abitacolo ritornano gli abbinamenti cromatici degli esterni: c’è il nero anodizzato per le maniglie delle portiere, il verde per i sedili con motivo Tartan sui fianchetti e dettagli in rosso per la pedaliera in alluminio e per le cinture di sicurezza.

I loghi celebrativi non sono gli unici elementi stilistici a rendere unica questa vettura, con finiture specifiche per il marchio VW e il nero che invece caratterizza terminali di scarico, tetto e calotte degli specchietti. Al frontale poi spicca anche la presa d’aria maggiorata e vanta un assetto ribassato di 15 mm rispetto alla GTI tradizionale.

Motore

La Golf GTI più potente di sempre vanta un 2.0 turbo TSI da 325 CV e 420 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h che si consuma in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. La più potente dunque ma anche la più veloce visto il record fatto segnare al Nurburgring. Un'evoluzione incredibile se si pensa che la prima GTI aveva “solo” 110 CV e impiegava 9 secondi sulla 0-100, pesando solo 810 kg. Una serie speciale inizialmente prevista in soli 5.000 esemplari e che invece fu capace di venderne quasi 500.000.

Performance Pack



La 50 Edition poi può diventare ancor di più se si sceglie il Performance Pack che comprende ammortizzatori e sospensioni specifiche, cerchi forgiati e scarico in titanio solo per citare alcuni degli elementi speciali inclusi nei 4.300 euro di opzionali che consentono anche un risparmio sulla bilancia di 25 kg. Un risultato ottenuto in particolare grazie ai cerchi Warmenau da 19” forgiati, allo scarico Akrapovic in titanio e ai pneumatici Bridgestone Potenza Race sviluppati appositamente per questa vettura.