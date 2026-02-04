Volkswagen Golf GTI Edition 50, l'auto che celebra i 50 anni

Nel 1976 nasceva la prima Golf GTI e a distanza di cinquant’anni la sigla continua a rappresentare il riferimento tra le compatte a trazione anteriore ad alte prestazioni. Per celebrare l’anniversario, Volkswagen introduce la Golf GTI Edition 50, che diventa la GTI più potente mai prodotta. La potenza massima raggiunge 325 cavalli, un valore lontano dai 110 CV del modello originale.

La Golf GTI più potente di sempre Mezzo secolo di vita. La Volkswagen Golf GTI festeggia l’importante anniversario con l’arrivo della versione Edition 50, realizzata per celebrare uno dei modelli più iconici del marchio tedesco. Diventata la Golf GTI più potente mai prodotta, sotto il cofano monta il quattro cilindri 2.0 turbo EA888 evo4 nella configurazione LK3 portato a 325 cavalli. Rispetto alla GTI Clubsport da 300 CV il guadagno è di 25 cavalli, mentre il divario con la GTI da 265 CV sale a 60 CV. I valori si avvicinano a quelli della Golf R da 333 CV, pur mantenendo la trazione anteriore. Il motore è abbinato al cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa 5,5 secondi, mentre per passare da 0 a 200 km/h servono 16,8 secondi, un tempo inferiore di 1,6 secondi rispetto alla GTI Clubsport. La velocità massima è limitata a 270 km/h.

Pensata per l’uso in pista L’architettura delle sospensioni prevede uno schema MacPherson all’anteriore e un multilink a quattro bracci al posteriore. L’assetto è ribassato di 15 mm rispetto alla configurazione standard. Con il pacchetto Performance opzionale vengono introdotti portamozzi anteriori specifici che consentono una campanatura fino a circa due gradi, con effetti diretti sulla precisione d’inserimento e sulla velocità di percorrenza in curva. Le molle più rigide aumentano di circa il 20% la frequenza naturale su entrambi gli assi, con una riduzione dei movimenti di rollio e beccheggio. Supporti più rigidi per montanti e bracci trasversali, derivati dalla piattaforma MQB, contribuiscono a una risposta più coerente del telaio, mentre al posteriore i supporti ruota a doppio snodo aiutano a contenere il sottosterzo. Il pacchetto comprende anche cerchi forgiati da 19 pollici, impianto di scarico in titanio Akrapovič e pneumatici semi-slick Bridgestone nella misura 235, più leggeri di circa 1,1 kg ciascuno rispetto alle specifiche precedenti.

Nuova Golf GTI Edition 50 La gestione della trazione è affidata a un differenziale anteriore a bloccaggio elettronico di serie. A differenza di un sistema puramente meccanico, il grado di bloccaggio varia in funzione dei parametri di ESC e XDS+. Il Vehicle Dynamics Manager coordina l’intervento del differenziale, del sistema XDS+ e degli ammortizzatori adattivi DCC, modulando la dinamica trasversale in base alle condizioni di guida. L’obiettivo è rendere più lineare la risposta dello sterzo e mantenere stabilità e precisione anche alle velocità elevate.