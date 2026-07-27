Land Rover Discovery Sport, produzione verrà interrotta dopo 11 anni

Il primo modello nel 2015, l'ultimo sarà prodotto nel 2026. Il suv resta configurabile nel Regno Unito, ma non è più ordinabile direttamente dalla fabbrica in diversi mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. La scelta di JLR coincide con l’entrata in vigore di normative europee che impongono funzioni di sicurezza non presenti sul modello

Land Rover interromperà la produzione del Discovery Sport alla fine del 2026, dopo oltre 11 anni. Fu lanciata nel 2015, risultando il modello più venduto nel 2016, con più di 122.000 esemplari piazzati sul mercato.

Il SUV rimane configurabile nel Regno Unito, ma non è più ordinabile direttamente dalla fabbrica in diversi mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.

Dopo il suo ritiro dal mercato, la Volvo XC90 sarà l'auto più vecchia del Regno Unito.

I motivi dell'uscita dal mercato

L'eliminazione del Discovery Sport dagli ordini coincide con l'entrata in vigore, questo mese, del Regolamento generale sulla sicurezza 2 (GSR2) aggiornato dell'UE, che impone diverse funzioni di sicurezza non presenti sul SUV. Jaguar Land Rover ha aggiornato gli altri suoi modelli per renderli conformi alla normativa GSR2, ma i margini di profitto relativamente esigui e l'"età" del veicolo hanno probabilmente reso tale investimento non redditizio.

Non è ancora chiaro quando la Discovery Sport uscirà dal suo mercato interno (dove la normativa GSR2 non è obbligatoria per legge), ma è probabile che JLR smetterà di accettare nuovi ordini prima del suo ritiro.

La sua storia

Un importante restyling nel 2019 ha contribuito a mantenerla competitiva rispetto alla concorrenza, ma nel 2025 Discovery Sport ha venduto meno di un decimo del dato del 2016. La cancellazione della Discovery Sport solleva interrogativi sul futuro della Range Rover Evoque, strettamente imparentata con la Discovery Sport e prodotta nello stesso stabilimento JLR di Halewood, nel Merseyside.