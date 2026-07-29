Il difetto riguarda il motorino di avviamento che può causare surriscaldamento, cortocircuito e incendio. La campagna interessa modelli prodotti tra il 2020 e il 2026, dalle Serie 2-7 alla Z4, i3 e vari Suv, con sostituzione gratuita del componente. Parallelamente BMW avvierà un piano di esodi volontari per tagliare 8.000 posti entro il 2027, coinvolgendo circa 40.000 dipendenti

Secondo la testata tedesca Auto Bild, BMW ha avviato un richiamo mondiale che coinvolge 744.234 veicoli, a causa di un potenziale difetto del relè di avviamento (motorino di avviamento) che può provocare surriscaldamento, cortocircuito e incendio. L'autorità federale tedesca per i trasporti spiega che l'abrasione interna può generare depositi nel relè, aumentando la resistenza elettrica fino al punto di innescare il surriscaldamento del componente. Il richiamo è registrato con numero 16790R.

In Germania sono da controllare 42.300 vetture, ma la portata globale supera le 740 mila unità. Secondo quanto riportato da Reuters, negli Stati Uniti 318.495 veicoli sono interessati dal richiamo, con rischio incendio legato al motorino di avviamento. La National Highway Traffic ​Safety Administration indica che i concessionari sostituiranno gratuitamente il componente.

La lista dei modelli coinvolti

Il difetto riguarda i veicoli prodotti tra il 31 luglio 2020 e il 26 febbraio 2026, includendo una gamma molto ampia di modelli: berline, coupé e station wagon delle Serie 2, 3, 4, 5 e 6; l'ammiraglia Serie 7; la Roadster Z4; l'elettrica i3; diversi Suv di grandi dimensioni, X3, X4, X5, X6, X7. Auto Bild precisa che non tutti i veicoli presentano il difetto, ma tutti devono essere controllati, verificando con precisione dati di produzione e allestimento.